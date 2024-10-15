Рекрутинг в ВСУ в "Дії": Минцифры запускает экспериментальный проект, детали

В "Дії" можно будет выбрать воинскую часть, специальность и подать заявление на прохождение службы по контракту.

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Правительство Украины согласовало предложение Министерства цифровой трансформации по рекрутингу граждан в электронной форме. Экспериментальный проект будут реализовывать в течение следующих двух лет. Об этом 15 октября сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Воспользоваться услугой смогут граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет. Для этого нужно иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и собственное желание.

Не смогут присоединиться к проекту украинцы, которые уже проходят военную службу в Вооруженных силах, других военных формированиях, образованных в соответствии с законом, правоохранительных органах специального назначения, Службе безопасности или разведывательных органах, а также призванные на военную службу по мобилизации.

Подать заявление можно на портале "Дія", в том числе и через мобильное приложение. Желающие воспользоваться услугой онлайн-рекрутинга должны выбрать специальность и воинскую часть, где будет проходить служба.

Ранее Фокус писал о том, как работает онлайн-бронирование в "Дії" на практике. Первый этап бронирования от мобилизации через портал государственных услуг в Украине запустили 17 июля.

Также 9 сентября Минцифры объявило о запуске в "Дії" первого в мире официального брака по видеосвязи. Услуга онлайн-брака особенно важна для военных и молодоженов, которые не могут быть рядом из-за войны.