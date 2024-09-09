"Клик-клик — и женаты": в приложении "Дія" заработала услуга онлайн-браков (видео)
Для молодоженов процесс почти незаметен и длится до 30 минут. Как отмечают в Минцифры, услуга особенно ценна для военных, которые смогут жениться даже находясь на позициях.
В Украине запустили первый в мире официальный брак в "Дії" по видеосвязи, который полностью меняет подход к предоставлению государственных услуг. Об этом информирует Минцифры.
Теперь можно избежать поездок в учреждения и стояния часами в очередях. Всего несколькими кликами в смартфоне можно подать заявление о браке, выбрать дату церемонии, изменить фамилию или оставить свою, и жениться.
Для молодоженов процесс почти незаметен и длится до 30 минут, отмечают в Минцифры.
"Брак онлайн в "Дії" особенно важен для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом", — отмечают в ведомстве.
Также не нужно никуда ехать, чтобы забрать свидетельство о браке, ведь обещают, что цифровой документ автоматически подтянется в "Дію" в течение суток. Оригинал можно заказать с доставкой через почту или прямо домой курьером.
Также в Минцифры обнародовали алгоритм цифрового бракосочетания.
Можно сделать предложение своей второй половинке и сделать предложение сразу в "Дії". Она получит уведомление, на которое надо ответить в течение 14 дней.
Как воспользоваться услугой:
- Обновить "Дію" и зайти в Сервисы — "Брак онлайн".
- Выбрать "Сделать предложение" и отправить уведомление избраннице или избраннику на удобный мессенджер.
- Любимый человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.
- После согласия надо предоставить свои данные для заявления в течение 12 часов.
После этого система предложит свободные даты — ближайшие для церемонии будут через 5 дней.
Также в "Дії" можно определить, что делать с фамилией после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную.
В день свадьбы нужно зайти по ссылке в "Дії" на онлайн-церемонию, где уже будет ждать работник цифрового ГРАЦСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут.
"Клик-клик — и женаты", — отмечают в Минцифры.
Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в "Дію" в течение суток.
Жениться в "Дії" могут совершеннолетние граждане Украины, которые имеют верифицированный налоговый номер, ID-карту или "цифровой" загранпаспорт.
Через "Дію" также можно и отменить заявление о браке.
Напомним, 7 марта 2023 года депутат Инна Совсун подала на регистрацию законопроект о "зарегистрированных партнерствах", позволяющий заключать браки как среди разнополых, так и среди однополых пар.
В апреле министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что "Дія" была интегрирована с игровым симулятором LifesaverSIM, который бесплатно будет обучать украинцев тактической медицине.