По стандартам НАТО: украинцев бесплатно обучат тактической медицине через "Дію"

Граждане Украины могут бесплатно получить доступ к премиальной версии приложения LifesaverSIM и освоить алгоритм оказания медицинской помощи MARCH, достаточно авторизоваться через приложение "Дія".

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Приложение "Дія" интегрировали с игровым симулятором LifesaverSIM, который бесплатно будет обучать украинцев тактической медицине (первой помощи при ранениях). Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Скачать LifesaverSIM можно из AppStore или Google Play. Чтобы получить версию премиум бесплатно, нужно авторизоваться в программе через "Дію".

С помощью "Дії" граждане Украины могут бесплатно получить премиальный доступ к учебно-медицинскому симулятору и получить навыки тактической медицины независимо от места своего пребывания. Симулятор научит накладывать турникет, обрабатывать раны и выполнять другие медицинские действия по алгоритму MARCH. Это протокол оказания помощи, который применяется вне зоны непосредственного боестолкновения на фронте, когда тот, кто оказывает помощь, может сконцентрировать на ней все свое внимание.

Учебный курс рекомендован как военным, так и для гражданского населения. Он создан опытными военными медиками и инструкторами, соответствует стандарту НАТО и учитывает все важные нюансы оказания помощи на поле боя.

"В условиях полномасштабной войны надо уметь наложить турникет или остановить кровотечение. Это нужные навыки и для военных, и для гражданских, — отметил Михаил Федоров, — "Со временем в LifesaverSIM появятся другие учебные курсы. Кстати, приложение создали украинцы, участники кластера Brave1".

Со временем "Дія" предоставляет все больше возможностей украинцам. Напомним, с недавних пор в приложении появится новая услуга — брак по видеосвязи. Соответствующее постановление поддержало украинское правительство. Благодаря технологиям жениться просто в смартфонах: работник ЗАГСа по видеосвязи объявит все формальности, а документы можно подписать "Дія.Подписью". Услуга чрезвычайно актуальна для военных и пар, которые из-за войны живут на расстоянии. Она сочетает быстрое производство необходимых действий и удобство использования сервиса.

Также украинцы смогут использовать приложение "Дія" как цифровой кошелек в странах Евросоюза. Это позволит открыть счет в банке, воспользоваться электронной подписью, а также получить электронные медицинские рецепты. После запуска пилотного проекта в ЕС у украинцев будет возможность использовать новое приложение в Европе, а у европейцев — воспользоваться своими кошельками в Украине. Страны Евросоюза во время голосования поддержали создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI), и Украина является единственным участником проекта, который не входит в Евросоюз.

Украинская власть рассматривает возможность проведения выборов в онлайн-режиме. У Центральной избирательной комиссии есть предостережения относительно проведения выборов через приложение "Дія", однако там думают о внедрении нового формата выборов в послевоенное время. Однако в ЦИК говорят, что выборы через "Дію" на этом этапе невозможны. Нельзя гарантировать сохранение тайны голосования и отсутствие поражения информационной системы. Сейчас комитет создал три рабочие группы, которые рассматривают различные варианты, и готовят предложения, которые могут лечь в основу законодательства о предстоящих выборах.