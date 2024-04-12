За стандартами НАТО: українців безплатно навчать тактичній медицині через "Дію"

Громадяни України можуть безплатно отримати доступ до преміальної версії застосунку LifesaverSIM і освоїти алгоритм надання медичної допомоги MARCH, достатньо авторизуватися через застосунок "Дія".

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Застосунок "Дія" інтегрували з ігровим симулятором LifesaverSIM, який безплатно навчатиме українців тактичної медицини (першій допомозі під час поранень). Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Завантажити LifesaverSIM можна з AppStore або Google Play. Щоб отримати версію преміум безплатно, потрібно авторизуватися у програмі через "Дію".

За допомогою "Дії" громадяни України можуть безоплатно отримати преміальний доступ до навчально-медичного симулятора та отримати навички тактичної медицини незалежно від місця свого перебування. Симулятор навчить накладати турнікет, обробляти рани та виконувати інші медичні дії за алгоритмом MARCH. Це протокол надання допомоги, який застосовується поза зоною безпосереднього боєзіткнення на фронті, коли той, хто надає допомогу, може сконцентрувати на ній всю свою увагу.

Навчальний курс рекомендований як військовим, так і для цивільного населення. Він створений досвідченими військовими медиками та інструкторами, відповідає стандарту НАТО та враховує всі важливі нюанси надання допомоги на полі бою.

"В умовах повномасштабної війни треба вміти накласти турнікет або зупинити кровотечу. Це потрібні навички та для військових, і для цивільних, — зазначив Михайло Федоров. — "Згодом у LifesaverSIM з’являться інші навчальні курси. До речі, застосунок створили українці, учасники кластера Brave1".

З часом "Дія" надає усе більше можливостей українцям. Нагадаємо, віднедавна у застосунку з'явиться нова послуга — шлюб по відеозв'язку. Відповідну постанову підтримав український уряд. Завдяки технологіям одружитися просто у смартфонах: працівник РАЦСу по відеозв'язку оголосить усі формальності, а документи можна підписати "Дія.Підписом". Послуга надзвичайно актуальна для військових і пар, які через війну живуть на відстані. Вона поєднує швидке провадження необхідних дій та зручність використання сервісу.

Також українці зможуть використати застосунок "Дія" як цифровий гаманець у країнах Євросоюзу. Це дасть змогу відкрити рахунок у банку, скористатися електронним підписом, а також отримати електронні медичні рецепти. Після запуску пілотного проєкту в ЄС в українців буде нагода використати новий застосунок у Європі, а в європейців — скористатися своїми гаманцями в Україні. Країни Євросоюзу під час голосування підтримали створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI), і Україна є єдиним учасником проєкту, який не входить в Євросоюз.

Українська влада розглядає можливість проведення виборів в онлайн-режимі. У Центральної виборчої комісії є застереження щодо проведення виборів через застосунок "Дія", проте там думають про впровадження нового формату виборів у післявоєнний час. Проте у ЦВК кажуть, що вибори через "Дію" на цьому етапі неможливі. Не можна гарантувати збереження таємниці голосування та відсутність ураження інформаційної системи. Наразі комітет утворив три робочі групи, котрі розглядають різні варіанти, та готують пропозиції, які можуть лягти в основу законодавства про майбутні вибори.