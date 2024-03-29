"Готуємо пропозиції": у ЦВК думають про проведення виборів в онлайн-режимі

У Центральної виборчої комісії є застереження щодо проведення виборів через застосунок "Дія", проте там думають про впровадження нового формату виборів у післявоєнний час.

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Центральна виборча комісія (ЦВК) думає про впровадження нового формату виборів онлайн. Для цього утворені різні робочі групи, які розглядають різні варіанти. Про це "Новини.LIVЕ" розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

"Ми про це (новий формат виборів онлайн. — Ред.) у ЦВК думаємо. У нас утворені три робочі групи. І ми постійно в межах груп розглядаємо різні варіанти, готуємо пропозиції, які можуть лягти в основу законодавства про майбутні повоєнні вибори", — сказав Дубовик.

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Водночас посадовець уточнив, що вибори через застосунок "Дія" в Центрвиборчкому викликають застереження.

"Вибори через "Дію" на цьому етапі неможливі. Не можна гарантувати збереження таємниці голосування та відсутність ураження інформаційної системи", — зазначив Дубовик.

Нагадаємо, нещодавно депутат Київської міської ради Максим Нефьодов заявив, що онлайн-вибори — це погана ідея, адже застосунок "Дія" — не ідеальний, що показало голосування під час Нацвідбору на "Євробачення-2024".

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун також заявив, що електронні вибори через "Дію" неможливі, адже це "буде конкретне шахрайство й узурпація влади з боку організаторів подібного діджитал-шоу".

У серпні 2023 року сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на пресконференції в Києві заявив, що у 2024 році в Україні мають відбутися вибори навіть в умовах війни.

8 вересня того ж року на форумі Ялтинської європейської стратегії президент Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні наступного року, однак організувати їх буде складно. За словами президента, одне зі складнощів — забезпечення можливості для волевиявлення військовослужбовців, інакше вони не зможуть проголосувати, хоча самі відстоюють права інших.