"Навіть в умовах війни": вибори в Україні мають відбутися наступного року, — сенатор США (відео)

За словами Ліндсі Грема, Україна має зробити крок у становленні демократії та провести вибори в наступному році.

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Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем 24 серпня на пресконференції в Києві заявив, що у 2024 році в Україні мають відбутися вибори, повідомляє "Радіо Свобода".

"Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", — сказав Ліндсі Грем.

За словами сенатора, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення в Україну.

"Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилася. У минулому це була дуже корумпована країна", — сказав він.

За словами Грема, американське суспільство пильно стежать за зброєю та коштами, які передають нашій державі. На його думку, наступним кроком України в становленні демократії мають стати вибори.

"Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме — провести вибори у 2024 році", — підсумував американський сенатор.

Вибори народних депутатів і президента в Україні

Парламентські вибори в Україні — чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України повинні були відбутися в останню неділю жовтня пʼятого року повноважень, тобто 29 жовтня 2023 року.

Вибори Президента України 2024 — чергові вибори Президента України за законом мають відбутися у 2024 році. Перший тур — 31 березня, другий (у випадку призначення) — 21 квітня.

Центральна виборча комісія затвердила орієнтовний обсяг видатків на вибори президента й народних депутатів у 2024 році. Відповідну постанову від 15 серпня 2023 року оприлюднено на сайті ЦВК.

Нагадаємо, 18 серпня Фокус писав, що ЦВК має намір надати 9,5 млрд грн на вибори депутатів і президента у 2024 році. Проведення виборів народних депутатів України коштуватиме понад 3,7 млрд грн, а голосування за президента — 5,4 млрд грн.

Раніше, 10 серпня Данілов пояснив, чому вибори в Україні проведуть тільки після війни. За словами Олексія Данілова, для цього процесу держава зобов'язана забезпечити всім громадянам країни безпечну участь у виборах, а зараз це зробити практично неможливо, адже багато хто не перебуває вдома з різних причин.