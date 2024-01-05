Як працюватиме розмитнення авто онлайн — роз'яснення Мінцифри

Нова формула розмитнення через застосунок "Дія" враховує не тільки технічні параметри автомобіля, а й його ціну. Для зниження корупційної складової буде створено базу даних митної вартості авто.

Related video

Онлайн-розмитнення авто через застосунок "Дія" все ж може запрацювати в Україні. У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт №10380, покликаний полегшити оформлення авто на митниці. Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, цифровізація розмитнення істотно спростить і прискорить цей процес, а також прибере людський фактор і унеможливить корупційні схеми на митниці. Не секрет, що зараз існує поле для зловживань як з боку працівників митниці, так і з боку декларантів. Митну вартість транспортних засобів нерідко занижують, що зменшує суму платежів і, відповідно, надходження до бюджету.

Онлайн-розмитнення покликане прибрати людський фактор на митниці Фото: УНІАН

Текст законопроєкту ще не доступний на порталі Верховної Ради, але Михайло Федоров розповів, що в ньому запропоновано нову формулу розмитнення, яка враховує вартість автомобілів. Громадяни України зможуть подавати електронні митні декларації через застосунок "Дія", а юридичні особи — через портал "Дія".

Пропонується створити спеціальну базу даних митної вартості авто. Її сформує Мінцифри на основі даних з митниці про всі нові машини, що проходили оформлення в Україні з 2007 року. Буде вказано марку і модель авто, рік випуску, тип і об'єм двигуна.

Нагадаємо, що саме формула розрахунку платежів стала каменем спотикання при запровадженні онлайн-розмитнення. Попередній законопроєкт Верховна Рада відхилила в лютому 2023 року через те, що він не враховував митну вартість авто, а брав до уваги лише технічні параметри.

Проти законопроєкту виступили й українські автодилери, пояснивши це тим, що правила СОТ вимагають розраховувати ПДВ саме від митної вартості товару, а не від його характеристик. Тому довелося розробляти новий законопроєкт і змінювати формулу розмитнення.

Алгоритм розмитнення авто через додаток "Дія" Фото: Telegram / Михайло Федоров

Розмитнення авто онлайн — алгоритм роботи

Михайло Федоров також опублікував алгоритм розмитнення авто через застосунок "Дія". Після купівлі автомобіля за кордоном необхідно буде авторизуватися в застосунку, обрати послугу розмитнення і ввести VIN-код, фактурну вартість авто та додаткові відомості про транспортний засіб.

"Дія" автоматично розрахує митні платежі на основі зазначеної вартості та сформує митну декларацію. Власник автомобіля після перевірки даних підписує декларацію та передає її на митницю.

Важливо

Кросовери — у лідерах: найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік (фото)

Після цього відбувається звірка вартості авто з цінами з бази даних і можливе її коригування (у чітко зазначених випадках). Громадянин здійснює оплату і банк перераховує платежі на рахунок митниці.

Після цього автомобіль може перетинати кордон. Митний інспектор перевіряє документи та декларацію і пропускає машину, після чого її можна ставити на облік у сервісному центрі МВС і сертифікувати.

Раніше Фокус розповідав, що з 2024 року в Україні істотно подорожчали деякі державні послуги для автомобілістів.

Також ми писали, що в нашій країні запрацювала онлайн-реєстрація автомобілів через застосунок "Дія".