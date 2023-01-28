Розмитнення авто через "Дію": презентували нову формулу розрахунку платежів

Розмір митних платежів для авто розраховуватиметься за новою методикою. Розмитнення вживаних авто віком 10 років і більше стане значно дешевшим.

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Міністерство цифрової трансформації представило нову методику розрахунку митних платежів на авто. Вона розроблена спеціально для онлайн-розмитнення через додаток "Дія". З деталями нової формули розмитнення можна ознайомитися на сайті порталу держпослуг "Дія".

Нова формула розмитнення авто

За новими правилами розмитнення авто в Україні зведеться до двох зборів — акцизного податку та ПДВ. Кожен із них розраховуватиметься за спеціальною формулою.

[ + – ] Мінцифри пропонує змінити формули розрахунку акцизу та ПДВ на авто Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Важливим показником для розмитнення є ставка. Вона розраховується за такою формулою:

Ставка = Ставка базова x коефіцієнт х курс євро (НБУ)

Базова ставка залежить від віку авто і становить від 0,70 до 2,07. Чим більший вік, тим вона менша.

[ + – ] Базова ставка залежить від віку авто Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Коефіцієнт визначається за такою формулою:

Коефіцієнт = Коефіцієнт об'єму х Коефіцієнт типу двигуна х Коефіцієнт ексклюзивності

Коефіцієнт об'єму — об'єм двигуна в кубічних сантиметрах. Коефіцієнт типу двигуна становить 1 для бензинових і газових моторів, 1,2 — для дизелів і 0,5 — для гібридів. Для електрокарів він нульовий, адже їхнє розмитнення залишиться езплатним. Коефіцієнт ексклюзивності дорівнює 1 для більшості машин і 2 — для ексклюзивних і колекційних авто.

Акциз на авто розраховується шляхом розподілу ставки на балансуючий коефіцієнт (він дорівнює 2). Для визначення суми ПДВ потрібно помножити ставку на балансуючий коефіцієнт (він дорівнює 3,5) та на 20%.

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Як зміниться вартість розмитнення авто в Україні

Наприклад, розмитнення за новими правилами Audi A6 2006 року з 2,0-літровим турбодизелем коштуватиме 80 132 гривень. Зараз його сума відчутно більша — 143 500 гривень.

А Toyota Corolla 2022 з 1,6-літровим бензиновим мотором можна буде розмитнити за 136 921 гривень. Це дещо більше, ніж за чинними правилами (131 312 грн). Тобто старіші машини буде вигідніше приганяти.

[ + – ] Розмитнення вживаних авто віком 1-2 роки дещо подорожчає Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Як працюватиме розмитнення авто онлайн

Власники машин не повинні сидіти й вираховувати суму платежів. Розмитнення авто через "Дію" працюватиме автоматично — достатньо буде ввести VIN-номер.

Уся необхідна інформація підтягнеться автоматично, і в додатку буде проведено миттєвий підрахунок митних платежів. Після цього можна буде внести оплату й зареєструвати авто через "Дію".

Коли запрацює онлайн-розмитнення авто через "Дію"

Тут усе залежить від Верховної Ради — вона має ухвалити законопроєкти №7466 і 7468. За словами народного депутата Ярослава Железняка, профільний комітет розгляне їх на найближчому засіданні та вже в лютому їх можуть винести на голосування.

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