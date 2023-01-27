Українським водіям видаватимуть автомобільні номери нового зразка

Нові автомобільні номери не використовуватимуть перші два символи для позначення регіону. Вони показуватимуть спосіб реєстрації транспортного засобу.

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У МВС України затвердили номери для автомобілів нового зразка. Вони призначені для авто, які будуть оформлені онлайн чи через "Дію". Про це йдеться у наказі відомства.

Вже у 2023 році власники нових зареєстрованих транспортних засобів отримають нові номери. Під час оформлення онлайн або через Дію перші два символи, які позначають регіон України, замінять на інші позначення.

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Для таких автомобілів використовуватимуть літери:

ED, DC — для реєстрації в електронному кабінеті водія у Єдиному державному реєстрі єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

— для реєстрації в електронному кабінеті водія у Єдиному державному реєстрі єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України DI, PD — для реєстрації через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням сервісу "Дія"

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