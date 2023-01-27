Українським водіям видаватимуть автомобільні номери нового зразка
Нові автомобільні номери не використовуватимуть перші два символи для позначення регіону. Вони показуватимуть спосіб реєстрації транспортного засобу.
У МВС України затвердили номери для автомобілів нового зразка. Вони призначені для авто, які будуть оформлені онлайн чи через "Дію". Про це йдеться у наказі відомства.
Вже у 2023 році власники нових зареєстрованих транспортних засобів отримають нові номери. Під час оформлення онлайн або через Дію перші два символи, які позначають регіон України, замінять на інші позначення.Важливо
Для таких автомобілів використовуватимуть літери:
- ED, DC — для реєстрації в електронному кабінеті водія у Єдиному державному реєстрі єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України
- DI, PD — для реєстрації через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням сервісу "Дія"
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