В Україні водіїв перевірятимуть на алкогольне сп'яніння за новими правилами

Процедуру перевірки водіїв на алкогольне чи наркотичне сп'яніння змінять. Тепер для її проведення потрібен відеозапис чи присутність двох свідків.

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В Україні спростили перевірку водіїв на алкогольне сп'яніння Про це розповів представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно із законопроєктом, тепер для перевірки водіїв на алкогольне, наркотичне чи інше сп'яніння має відбуватися із відеозаписом або у присутності двох свідків. Огляд, як і раніше, проводиться на місці зупинки транспортного засобу.

Нагадаємо, що в Україні для водіїв допустима доза алкоголю у крові становить 0,2 проміле. Це близько до нульового вмісту алкоголю у крові.

Якщо перевірка показала підвищений рівень дози алкоголю, водієві загрожує штраф у розмірі 17 тисяч грн. Також порушника позбавляють прав водія на один рік.

За повторного порушення штраф збільшується до 34 тисяч грн. У цьому випадку права забирають на три роки.

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Найсуворіше покарання передбачено за повторне порушення протягом одного року. Тоді у водія конфіскують його транспортний засіб, позбавляють посвідчення водія на 10 років і позбавляють волі на 15 днів. Крім цього, порушник зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 51 тисяча грн.

Раніше Фокус писав, що у Польщі громадянин України всього за добу заробив штрафів на понад 55 тисяч грн.