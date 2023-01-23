В Украине водителей будут проверять на алкогольное опьянение по новым правилам
Процедуру проверки водителей на алкогольное или наркотическое опьянение изменят. Теперь для ее проведения требуется видеозапись или присутствие двух свидетелей.
В Украине упростили проверку водителей на алкогольное опьянение. Об этом рассказал представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Согласно законопроекту, теперь для проверки водителей на алкогольное, наркотическое или другое опьянение должно проходить с видеозаписью или в присутствии двух свидетелей. Осмотр, как и прежде, проводится на месте остановки транспортного средства.
Напомним, что в Украине для водителей допустимая доза алкоголя в крови составляет 0,2 промилле. Это близко к нулевому содержанию алкоголя в крови.
Если проверка показала повышенный уровень дозы алкоголя, то водителю грозит штраф в размере 17 тысяч грн. Также нарушителя лишают водительских прав на один год.
При повторном нарушение штраф увеличивается до 34 тысяч грн. В этом случае права отнимают на три года.Важно
Самое суровое наказание предусмотрено за повторное нарушение в течении одного года. Тогда у водителя конфискуют его транспортное средство, лишают водительского удостоверения на 10 лет и лишают свободы на 15 дней. Помимо этого нарушитель обязан выплатить штраф в размере 51 тысяча грн.
Ранее Фокус писал, что в Польше гражданин Украины всего за сутки заработал штрафов на более чем 55 тысяч грн.