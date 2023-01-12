В Польше украинец за день заработал штрафов на 55 тысяч гривен

Украинец трижды нарушил правила дорожного движения. За опасную езду водителю выписали штрафы и забрали у него водительское удостоверение.

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В Польше гражданин Украины всего за сутки заработал штрафов на более чем 55 тысяч грн. За это полицейские отобрали у него водительское удостоверение. Подробности рассказали на сайте Люблинской полиции.

38-летний украинец за рулем своего внедорожника Toyota Land Cruiser превысили скорость до 135 км/ч и нарушил запрет на обгон другого транспортного средства. После дорожного контроля он снова превысил скоростной режим. За это водитель получил штрафы на сумму 6,5 тысячи злотых (более 55 тысяч грн).

Полиция обратила внимание на нарушителя в гмине Лопенник-Наджечны Люблинского воеводства. Украинец ехал по дорогам общего пользования на скорости 135 км/ч, в то время как разрешенная скорость составляет 50 км/ч.

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Украинец получил три штрафа всего за 30-километровый отрезок пути. Полиция наказала его по всей строгости закона и изъяла у него водительское удостоверение.

Ранее Фокус писал, что в Украине планируют увеличить сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД.

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