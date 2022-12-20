В Украине предложили изменить правила уплаты штрафов за нарушение ПДД

Сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД могут увеличить на 5 дней. Также предложили установить общие сроки для принудительного исполнения постановления.

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В Украине планируют увеличить сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД. Об этом сказано в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №8285.

Сейчас у нарушителей ПДД есть 10 дней для уплаты штрафа с момента вручения постановления. В случае неуплаты постановление подлежит принудительному исполнению в течение 30 дней. Оно вступает в силу сразу после его вручения нарушителю или получения почтового сообщения о вручении.

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Эксперты считают, что принятие законопроекта является правильным решением. По их словам, многие нарушители попросту не успевают осуществить оплату в течение 10 дней. Именно поэтому Кабмин предложил увеличить этот срок с 10 до 15 дней.

Помимо этого в Кабмине настояли на необходимости установить общие сроки для принудительного исполнения постановлений за нарушение ПДД.

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