В Україні запропонували змінити правила сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху
Терміни сплати штрафів порушення ПДР можуть збільшити на 5 днів. Також запропонували встановити загальні терміни для примусового виконання ухвали.
В Україні планують збільшити термін сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це сказано в зареєстрованому у Верховній Раді законопроєкті №8285.
Нині порушники ПДР мають 10 днів для сплати штрафу з моменту вручення постанови. У разі несплати ухвала підлягає примусовому виконанню протягом 30 днів. Вона набирає чинності відразу після його вручення порушнику чи отримання поштового повідомлення про вручення.Важливо
Експерти вважають, що ухвалення законопроєкту є правильним рішенням. За їхніми словами, багато порушників просто не встигають здійснити оплату протягом 10 днів. Саме тому Кабмін запропонував збільшити цей термін із 10 до 15 днів.
Крім цього, у Кабміні наполягли на необхідності встановити загальні терміни для примусового виконання постанов за порушення правил дорожнього руху.
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