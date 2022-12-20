В Україні запропонували змінити правила сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху

Терміни сплати штрафів порушення ПДР можуть збільшити на 5 днів. Також запропонували встановити загальні терміни для примусового виконання ухвали.

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В Україні планують збільшити термін сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це сказано в зареєстрованому у Верховній Раді законопроєкті №8285.

Нині порушники ПДР мають 10 днів для сплати штрафу з моменту вручення постанови. У разі несплати ухвала підлягає примусовому виконанню протягом 30 днів. Вона набирає чинності відразу після його вручення порушнику чи отримання поштового повідомлення про вручення.

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Експерти вважають, що ухвалення законопроєкту є правильним рішенням. За їхніми словами, багато порушників просто не встигають здійснити оплату протягом 10 днів. Саме тому Кабмін запропонував збільшити цей термін із 10 до 15 днів.

Крім цього, у Кабміні наполягли на необхідності встановити загальні терміни для примусового виконання постанов за порушення правил дорожнього руху.

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