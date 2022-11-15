В Україні пропонують у кілька разів збільшити штрафи за відсутність автоцивілки

Штраф за їзду без поліса автоцивілки можуть збільшити до 340-1700 гривень. Якщо авто потрапить у ДТП, то сума зросте до 8500 гривень.

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Верховна Рада може посилити відповідальність за відсутність водіїв поліса ОСЦПВ. Відповідний законопроєкт №8192 уже внесено до парламенту групою депутатів.

Проєкт закону доповнює Кодекс України про адміністративні порушення новою статтею 126-1 "Порушення вимог законодавства щодо обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Вона наказує, що відсутність поліса автоцивілки тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень. Втім, водій звільняється від покарання, якщо від закінчення страхування минуло менш ніж 15 днів.

При повторному порушенні протягом року (але не раніше ніж через 15 днів після першого порушення) штраф зростає до 850 гривень. Ну а за третє та подальші порушення сума стягнення збільшиться до 1700 гривень.

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Якщо ж відсутність поліса ОСЦПВ виявлять у водія під час оформлення ДТП, доведеться заплатити 8500 гривень. Нагадаємо, зараз штраф за відсутність страхування становить 425 гривень.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що його прийняття стимулює автовласників оформлювати страховку і посилить матеріальний захист постраждалих у ДТП.

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