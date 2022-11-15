В Украине предлагают в несколько раз увеличить штрафы за отсутствие автогражданки

Штраф за езду без полиса автогражданки могут увеличить до 340-1700 гривен. Если же авто попадет в ДТП, то сумма вырастет до 8500 гривен.

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Верховная Рада может усилить ответственность за отсутствие у водителей полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект №8192 уже внесен в парламент группой депутатов.

Проект закона дополняет Кодекс Украины об административных нарушениях новой статьей 126-1 "Нарушение требований законодательства об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Она предписывает, что отсутствие полиса автогражданки влечет за собой наложение штрафа в размере 340 гривен. Впрочем, водитель освобождается от наказание, если со времени окончания страховки прошло менее 15 дней.

При повторном нарушении в течение года (но не ранее, чем через 15 дней после первого нарушения) штраф вырастает до 850 гривен. Ну а за третье и последующие нарушения сумма взыскания увеличится до 1700 гривен.

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Если же отсутствие полиса ОСАГО обнаружат у водителя во время оформлении ДТП, то придется заплатить 8500 гривен. Напомним, сейчас штраф за отсутствие страховки составляет 425 гривен.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие стимулирует автовладельцев оформлять страховку и усилит материальную защиту пострадавших при ДТП.

Ранее Фокус рассказывал, что автогражданка в Украине существенно подорожает вследствие реформы.

Также мы писали, что в Украине могут подорожать водительское удостоверение и сдача экзаменов на права.