В Украине могут подорожать водительские права и экзамен по вождению: расценки уже известны

Услуги сервисных центров МВД могут подорожать сразу в несколько раз. Среди причин называются рост курса доллара, подорожание оборудования и бланков.

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В Украине планируют существенно повысить цены на ряд услуг МВД для водителей. Соответствующий законопроект №8193 уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Авторы законопроекта объясняют, что себестоимость услуг в сервисных центрах МВД существенно выросла. Это обусловлено ростом курса доллара, подорожанием бланков, различного оборудования и компьютерной техники, а также повышением зарплат персонала.

Услуги сервисных центров МВД могут подорожать в несколько раз. Например, стоимость водительских прав в Украине предлагают увеличить в 3,2 раза.

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Новые тарифы сервисных центров МВД в законопроекте №8193:

Оформление водительского удостоверения – 805,2 гривен (сейчас – 269 грн);

Обмен водительских прав – 402,6 грн (сейчас – 243 грн);

Оформление международного водительского удостоверения – 268,4 грн (сейчас 34,16 гривен);

Теоретический экзамен на права – 402,6 грн (сейчас – 13 грн);

Практический экзамен по вождению – 537,8 грн (сейчас – 13 грн).

Ранее Фокус сообщал, что обучение вождению и получение водительских прав теперь осуществляются по новой процедуре.

Также мы писали, что в Украине вводятся электронные водительские права и техпаспорт на авто.