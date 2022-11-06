В Украине Е-удостоверение водителя сможет полностью заменить пластиковые права

С середины декабря владельцы авто смогут оформить пластиковые документы либо электронный вариант, который полностью может заменить традиционные водительские права

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Кабинет министров Украины принял изменения в два постановления, регулирующие получение водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Согласно изменениям украинские водители с 14 декабря будут иметь выбор: либо оформлять традиционные пластиковые права, либо оформлять только электронный вариант документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В ближайшей перспективе, больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и о регистрации транспортных средств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь Е-удостоверение водителя и Е-свидетельство о регистрации транспортных средств могут стать единственным документом, свидетельствующими о правах на вождение авто.

[ + – ] С 14 декабря 2022 украинские водители смогут оформлять только электронные права

"Удостоверение водителя или свидетельство о регистрации транспортного средства в Электронном кабинете водителя или в приложении "Дія" не просто становится равнозначным физическим документам, а может полностью их заменять", — уточнил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Изменения вносятся на фоне диджитализации услуг, предполагающей значительно упростить оформление водительских удостоверений. Владельцы транспортных средств смогут в несколько кликов оформлять обмен водительских прав, а также проводить регистрационные действия с авто в тех случаях, где осмотр специалистов экспертной службы МВД не является обязательным.

Кроме того, нововведение по сути дает возможность сэкономить, поскольку теперь не нужно будет платить за пластиковые бланки.

Напомним, в Украине могут существенно сократить срок действия водительских удостоверений. По инициативе Кабмина срок действия водительских прав может сократиться до 5-10 лет, в зависимости от их категории.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий предоставлять водительские права категории B подросткам в возрасте от 16 лет. В пояснительной записке было сказано, что этот шаг поможет повысить "правосознательность" молодежи в сфере Правил дорожного движения.