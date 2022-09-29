В Украине планируют существенно сократить срок действия водительских прав

Правительственный законопроект ограничивает срок действия водительских прав в Украине до 5-10 лет. Таким образом, законодательство планируют привести к европейским стандартам.

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Кабинет Министров выступил с инициативой сокращения срока действия водительского удостоверения. Соответствующий проект закона уже подготовлен правительством и внесен в Верховную Раду.

Правительственный законопроект вносит изменения в закон "О дорожном движении" и ограничить срок действия водительских прав в Украине до 5-10 лет, в зависимости от их категории. Кроме того, по словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, планируется внедрение единого типового водительского удостоверения, соответствующего европейским требованиям.

Напомним, что на данный момент водительские права в Украине выдаются начинающим водителям после сдачи экзаменов на два года и с ограничениями — нельзя разгоняться более 70 км/ч и допускается не более двух серьезных нарушений ПДД. По прошествии этого термина водитель (если он не стал злостным нарушителем) получает удостоверение, действительное на протяжении 30 лет. В то же время, в странах Европейского союза менять права приходится чаще – каждые 5-10 лет.

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