С разрешения родителей: в Верховной Раде предложили давать водительские права подросткам

В парламенте уверены, что это поможет развить у молодежи сознательность в правовом поле, а также в сфере безопасности на дорогах.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером 8039, который предлагает давать водительские права подросткам в возрасте от 16 лет. Об этом сказано на сайте парламента Украины.

Речь идет о выдаче прав категории B. Таким образом, если проект закона примут, 16-летние смогут водить легковые автомобили.

Важно, что 16-летним подросткам будет разрешено водить авто лишь с автоматической коробкой передач. А вот от 17-ти лет можно будет водить машины и с механической КП.

В объяснительной записке, которая приложена к проекту закона, заявляется, что такой шаг поможет повысить "правосознательность" молодежи в сфере Правил дорожного движения.

"Принятие законопроекта будет способствовать усилению безопасности на дорогах и будет служить всестороннему развитию, воспитанию и социализации личности современной человека", — сказано в записке.

Кроме того, документ говорит, что такое предложение соотносится и не противоречит теперешнему законодательству Украины.

"В частности, согласно статье 30 Гражданского кодекса Украины гражданскую дееспособность имеет физическое лицо, осознающее значение своих действий и может управлять ими. Гражданской дееспособностью физического лица является его способность своими действиями приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять", — сказано в документе.

Также там напомнили, что человек от 14 до 17 лет может совершать "определенные сделки" с согласия родителей или попечителей. Таким образом, управлять авто подростки смогут лишь с нотариально заверенного разрешения родителей.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине переселенцам могут разрешить ездить в транспорте бесплатно. Бесплатный проезд в общественном транспорте гарантирует наличие документа о взятии на учет ВПЛ

Еще напомним, что Верховная Рада приняла закон об общественном здоровье. Парламентарии во втором чтении поддержали законопроект о системе общественного здоровья. Он позволит создать сеть региональных центров по контролю и профилактике заболеваний.