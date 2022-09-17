З дозволу батьків: у Верховній Раді запропонували давати права водія підліткам

У парламенті впевнені, що це допоможе розвинути у молоді свідомість у правовому полі, а також у сфері безпеки на дорогах.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт під номером 8039, який пропонує давати права водія підліткам віком від 16 років. Про це йдеться на сайті парламенту України.

Йдеться про видачу прав категорії B. Таким чином, якщо проєкт закону ухвалять, 16-річні зможуть керувати легковими автомобілями.

Важливо, що 16-річним підліткам буде дозволено керувати авто лише з автоматичною коробкою передач. А ось від 17 років можна буде керувати машинами і з механічною КП.

У пояснювальній записці, яка додана до проєкту закону, заявляється, що такий крок допоможе підвищити "правосвідомість" молоді у сфері Правил дорожнього руху.

"Прийняття законопроєкту сприятиме посиленню безпеки на дорогах і служитиме всебічному розвитку, вихованню та соціалізації особистості сучасної людини", — сказано в записці.

Крім того, документ каже, що така пропозиція співвідноситься і не суперечить чинному законодавству України.

"Зокрема, згідно зі статтею 30 Цивільного кодексу України цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав та самостійно їх здійснювати", — сказано в документі.

Також там нагадали, що людина від 14 до 17 років може здійснювати "певні угоди" за згодою батьків чи піклувальників. Таким чином, керувати авто підлітки зможуть лише з нотаріально завіреного дозволу батьків.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні переселенцям можуть дозволити їздити у транспорті безкоштовно. Безплатний проїзд у громадському транспорті гарантує наявність документа про взяття на облік ВПО

Ще нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про громадське здоров'я. Парламентарі у другому читанні підтримали законопроєкт щодо системи громадського здоров'я. Він дозволить створити мережу регіональних центрів з контролю та профілактики захворювань.