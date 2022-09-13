Без грошей, але з документом: в Україні переселенцям можуть дозволити їздити у транспорті безкоштовно

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті гарантує наявність документа про взяття на облік ВПО.

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В Україні для вимушених переселенців хочуть зробити безкоштовним проїзд у громадському транспорті. Про це йдеться у тексті законопроєкту №8020 на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці сказано, що безкоштовний проїзд для українців, які залишили рідні міста після нового нападу Росії, діятиме на час воєнного стану в країні або в окремих місцевостях:

право внутрішньо переміщених осіб на безоплатний проїзд на території всієї України всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним транспортом та автобусами приміських та міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних та міжобласних;

обов'язок місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечити безоплатний проїзд внутрішньо переміщених осіб.

Якщо пропонований законопроєкт підтримають у Верховній Раді, то для безкоштовного проїзду в громадському транспорті українцям перед посадкою потрібно буде пред'явити довідку про взяття на облік ВПО встановленого зразка, а за автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронний квиток, який видається на безоплатній основі.

Нагадаємо, у Києві з жовтня 2022 року за проїзд у громадському транспорті можна буде розплачуватись будь-якою банківською карткою. За реалізацію проєкту відповідає комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Також Фокус розповідав, що 24 серпня російські окупанти вдарили по залізничній станції Чаплине. Спочатку повідомлялося про загибель 15 людей. Зеленський заявив, що у такий спосіб РФ підготувалася до засідання Ради безпеки ООН. Потім кількість загиблих зросла до 22 людей.