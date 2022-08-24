Окупанти вдарили по залізничній станції Чаплине, 15 загиблих, — Зеленський (фото, відео)

За словами українського президента, кількість загиблих може зрости. Також відомо, що близько 50 людей отримали поранення.

Російські загарбники вдарили по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині. Черговий злочин окупантів забрав життя щонайменше 15 людей, близько 50 отримали поранення, повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн виступу перед Радбезом ООН.

За словами глави держави, інформацію про інцидент він отримав перед виступом на Раді безпеки ООН. Удару зазнали вагони на станції Чаплине.

"Чотири пасажирські вагони горять. На даний момент вбито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", — заявив Зеленський.

Президент додав, що у такий спосіб РФ підготувалася до засідання Ради безпеки ООН.

[ + – ] Зеленський виступив перед Радбезом ООН

Користувачі Telegram публікують кадри з місця події.

[ + – ] Удар по залізничній станції Чаплине

Раніше ми писали, що окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурним об'єктам у Миргороді Полтавської області.

Також Фокус повідомляв, що в Україні наперед було відомо про те, що армія РФ готується завдати масованих ударів по українським державним об'єктам у День незалежності. Зокрема про це заявляв і президент країни Володимир Зеленський. Учора, 23 серпня, він сказав, що Росія може вдарити по об'єктах інфраструктури та будівлях державних органів в Україні.