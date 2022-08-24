Чотири "прильоти": ЗС РФ вдарили по інфраструктурі Миргорода, – голова області (відео)

За інформацією Дмитра Луніна, російські війська завдали удару по інфраструктурних об'єктах у Полтавській області.

Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурних об'єктах у Миргороді Полтавської області. Про це у себе в Telegram-каналі розповів голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З'ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях", — прокоментував голова ОВА.

Місцевий паблік "Лубни. Миргород" написав про п'ять потужних вибухів у курортному місті.

Також користувачі соцмереж почали публікувати фото і відео, де видно дим після обстрілу ЗС РФ. По всьому місту пахне гаром, повідомляють місцеві жителі.

Нагадаємо, що в Україні наперед було відомо про те, що армія РФ готується завдати масованих ударів по українських державних об'єктах у День Незалежності. Зокрема про це заявляв і президент країни Володимир Зеленський. Учора, 23 серпня, він сказав, що Росія може вдарити по об'єктах інфраструктури і будинках державних органів в Україні.

Перед цим перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін нагадував про те, що Путін "любить символізм", тому правоохоронці готуються до "сюрпризів" від ЗС РФ 24 серпня.