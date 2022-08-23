Зеленський пригрозив РФ потужною відповіддю на обстріл Києва у День Незалежності (відео)

Президент наголосив, що ризики обстрілів у День Незалежності такі самі, як і будь-якого іншого дня з початку повномасштабної війни.

У День Незалежності Росія може вдарити по об'єктах інфраструктури та будинках державних органів в Україні. Про це на сьогоднішньому брифінгу після зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив глава держави Володимир Зеленський.

"Ми знаємо пріоритети [РФ] — по об'єктах інфраструктури б'ють чи державних інституціях", — прокоментував він.

Глава держави зазначив, що ризик обстрілів 24 серпня є, але він такий самий, як і будь-якого іншого дня з початку повномасштабної війни в Україні.

"Я не бачу, щоб щось дуже змінилося, починаючи з першого дня, з 24 лютого. Росія постійно це робить. Чи можуть вони збільшити кількість цих ударів? Так, вони можуть зробити 23 та 24 числа", — наголосив президент.

Також Зеленський додав, що якщо окупанти битимуть по Києву, то Україна відповідатиме натомість.

"Що робитиме Україна, якщо битимуть по Києву? Те саме, що й зараз. Тому, що для мене як для президента, впевнений, як і для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас, Харків, Запоріжжя — там скрізь живуть наші українці. Так що відповідь буде та сама, як і в цих містах. Бомбардуватимуть нас — отримуватимуть відповідь, потужну відповідь", — сказав глава держави.

Він також наголосив, що з кожним днем ця відповідь України наростає, і так відбуватиметься і надалі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва напередодні Дня Незалежності. Приїзд Дуди припав на період, коли українська влада чекає на обстріл з боку РФ.

Раніше Фокус у своїй оглядовій статті писав, до чого готуватись українцям 23-24 серпня.