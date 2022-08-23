Зеленский пригрозил РФ мощным ответом на обстрел Киева в День независимости (видео)

Президент подчеркнул, что риски обстрелов в День независимости такие же, как и в любой другой день с начала полномасштабной войны.

В День независимости Россия может ударить по объектам инфраструктуры и зданиям государственных органов в Украине. Об этом на сегодняшнем брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Мы знаем приоритеты [РФ] – по объектам инфраструктуры бьют или государственным институциям", – прокомментировал он.

Глава государства отметил, что риск обстрелов 24 августа есть, но он такой же, как и в любой другой день с начала полномасштабной войны в Украине.

"Я не вижу, чтобы что-то очень изменилось, начиная с первого дня, с 24 февраля. Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить количество этих ударов? Да, они могут сделать 23 и 24 числа", – подчеркнул президент.

Также Зеленский добавил, что если оккупанты будут бить по Киеву, то Украина будет отвечать в ответ.

"Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же самое, что и сейчас. Потому что для меня как для президента, уверен, как и для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье – там везде живут наши украинцы. Так что ответ будет тот же самый, как и в этих городах. Будут бомбить нас – будут получать ответ, мощный ответ", – сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что с каждым днем этот ответ Украины нарастает, и так будет происходить и в дальнейшем.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев накануне Дня Независимости. Приезд Дуды пришелся на период, когда украинские власти ожидают обстрелов со стороны РФ.

Ранее Фокус в своей обзорной статье писал, к чему готовиться украинцам 23-24 августа.