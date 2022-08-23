Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев накануне Дня Независимости (видео)

Приезд Дуды пришелся на период, когда украинские власти ожидают обстрелов со стороны РФ. Польский лидер проведет переговоры с Зеленским.

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 23 августа, приехал в Киев с официальным визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает канцелярия польского лидера на своем сайте.

Представители президента Польши указали, что в ходе визита пройдут двусторонние переговоры глав двух государств и делегаций, которые будут посвящены ситуации в Украине, а также военной, экономической, гуманитарной помощи и двустороннему сотрудничеству. Помимо этого Дуда примет участие во 2-м саммите Крымской платформы.

В канцелярии президента Польши отметили, что визит президента республики проходит накануне Дня Независимости Украины и стал уже пятой встречей польского и украинского лидеров, а также третьей с начала войны. Ранее встечи проходили 20–21 января в Польше и 23–24 февраля, 13 апреля и 21–22 мая в Киеве.

Напомним, ранее советник руководитель Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Россия ко Дню Независимости Украины готовится усилить обстрелы ряда городов, включая столицу. По словам представителя ОП, при помощи ударов по мирным городам РФ захочет отомстить за провал российской армии в войне против Украины.

О том, к чему готовиться украинцам на День флага и День Независимости — 23-24 августа — читайте в материале Фокуса.