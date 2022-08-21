РФ ко Дню Независимости готовится усилить обстрелы ряда городов, включая Киев, — Офис президента

При помощи ударов по мирным городам Россия захочет отомстить за провал российской армии в войне против Украины, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Вооруженные силы РФ накануне и в День Независимости Украины попытается нарастить удары по мирным городам крылатыми ракетами, чтобы отомстить за неудачи в полномасштабной войне. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона в воскресенье, 21 августа, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия это архаическое государство и оно привязывает свои действия к определенным датам. Для них это навязчивые мысли. Они ненавидят нас, поэтому они 23-24-го числа попытаются увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами по ряду наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов", — заявил Подоляк.

Представитель ОП заявил, что при помощи обстрелов российские силы захотят отомстить за унижение, полученное в ходе полномасштабной войны в Украине.

"Они захотят получить компенсацию за то, что их унизили, за то, что репутационно в мире они выглядят никак, за "жаркий" сезон в Крыму, за стойкость, которую демонстрирует Украина", — выразил мнение Подоляк.

Советник главы Офиса президента призвал украинцев не думать, что в ближайшие дни произойдут "какие-то апокалипсисы", однако в случае объявления воздушной тревоги гражданам стоит бережно относиться к своей жизни и перейти в укрытие.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что штурма Киева в День независимости Украины не будет, однако гражданам лучше быть осторожными 24 августа.

Накануне праздника российские оккупанты собирают на границе с Украиной и во временно оккупированных регионах зенитные управляемые ракеты для комплексов С-300, сообщали в Вооруженных силах Украины.