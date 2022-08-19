Штурма Киева в День Независимости не будет, но "сюрпризы" от РФ возможны, – МВД

По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, Путин любит символизм, поэтому всем гражданам Украины 24 августа нужно быть бдительными.

Штурма Киева в День независимости Украины не будет, однако гражданам страны лучше быть осторожными 24 августа. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Могу сразу сказать, и это не является тайной, что никакого штурма столицы или наступления россиян в этот день не ожидается", – прокомментировал он.

Тем не менее, по словам Енина, "сюрпризы" от врага все же возможны.

"Мы прекрасно знаем, что российский лидер любит символизм, именно поэтому мы ждем особых "сюрпризов" для всех жителей нашего государства", – подчеркнул замглавы МВД.

Он напомнил, что у страны-агрессора есть ракеты и авиабомбы, которые они могут использовать в этот день.

Енин отметил, что МВД и СБУ находятся в оперативной готовности и готовы реагировать на любые происшествия в День независимости.

Уже накануне праздника сотрудники полиции наблюдают активизацию так называемых "телефонных террористов", что уже наблюдалось перед началом полномасштабной войны. Так, 18 августа в ряде областных центров – Львове, Днепре и Житомире – неизвестные начали массово звонить с сообщениями о "минировании" объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей. Вся эта информация в итоге не подтвердилась, однако полиция не может гарантировать, что ни одно из таких сообщений не подтвердится в будущем.

В связи с этим, представитель МВД обратился к украинцам с рекомендацией быть особо бдительными в течение праздничного дня.

"Я хотел бы призвать вас, уважаемые соотечественники, прислушиваться к советам которые даем мы, которые дают военные администрации – соблюдать требования комендантского часа и реагировать надлежащим образом на сигналы воздушной или ракетной тревоги", – прокомментировал Енин.

Он также попросил, чтобы те украинцы, кто заметил что-то подозрительное, сразу же обращались к правоохранителям или звонили на горячую линию Нацполиции.

Ранее аналитический отдел общественной инициативы "Правое дело" сообщил, что российские спецслужбы готовятся взорвать здание местной филармонии в оккупированном Мариуполе во время так называемого суда над пленными бойцами полка "Азова" 24 августа. Одной из целей россиян является шантаж родственников украинских защитников.

Также мы писали о том, что россияне планируют организовать "акцию протеста" под стенами Верховной Рады в День независимости Украины. Жертвами информационно-психологической операции должны стать народные депутаты.