Срежиссировано РФ: в Киеве готовят провокацию против нардепов на День независимости, – СМИ

По информации журналистов, россияне планируют организовать "акцию протеста" под стенами Верховной Рады. Подготовленная группа граждан потребует отправить депутатов и членов их семей в зону боевых действий.

Россия готовит провокацию в Киеве на День независимости, направленную на дискредитацию органов власти в Украине. Об этом пишет hromadske со ссылкой на документы, которые украинская спецслужба передала в Верховную Раду.

Как уточняется, жертвами информационно-психологической операции, намеченной на 24 августа, должны стать народные депутаты Украины. В частности, россияне намерены организовать "акцию протеста" под стенами парламента, в рамках которой специально подготовленная группа инициативных граждан потребует отправить депутатов и членов их семей в зону боевых действий.

Подготовка к провокации началась заранее. Так, в соцсети Tiktok активно распространяется ролик с соответствующими посылами. Впрочем, как говорится в документах, среди месседжей есть и гораздо более радикальные, в том числе призыв к расстрелу народных депутатов.

В видеоролике также есть отсылка к петиции некой Алины Олеговны Корчмагиной, опубликованной на сайте президента Украины еще 8 июля под названием "Война, фронт, депутаты".

"Депутаты, их жены и дети призовного возраста(от 18 до 60 лет) шли воевать вместе с обычными людьми", – говорится в электронном обращении (орфография и пунктуация автора сохранены).

Впрочем, за прошедшее время под петицией оставили подписи всего 984 человека из 25 тыс. требуемых для рассмотрения.

По информации украинских спецслужб, автор электронного обращения Алина Корчмагина зарегистрирована в городе Волчанск Харьковской области. В настоящее время населенный пункт находится под российской оккупацией.

Кого РФ задействует в провокации на День независимости?

К проведению "акции протеста" в Киева россияне планируют привлечь украинских антивакцинаторов и организацию "Миряне", приближенную к МП УПЦ.

Спецслужбы подчеркивают, что целью такой провокации является демонстрация того, что население страны якобы недовольно нынешней властью в Украине.

"Акция может проходить с нарушением общественного порядка и разнообразными провокациями (физическое противостояние, травмирование участников мероприятия, в том числе с использованием взрывных устройств)", – отмечается в письме, переданном в парламент.

Цель россиян – расшатать ситуацию в Украине

Народный депутат Евгения Кравчук в комментарии журналистам сказала, что таким образом Кремль снова хочет расшатать ситуацию внутри Украины.

"Это может быть спецоперация, которая координируется из России для того, чтобы подорвать доверие к власти", – заявила она.

День независимости тоже выбран не случайно – предположительно, в мероприятиях будут задействованы иностранные гости. И акция протеста, срежиссированная из страны-агрессора, может быть направлена, в том числе, и на них. Это позволит подорвать доверие Запада к руководству Украины.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что взрывы на российской авиабазе "Саки" на территории временно оккупированного Крыма произошли в результате работы украинских спецслужб. Официально Киев отказался подтвердить или опровергнуть свою причастность к происшествию, в результате которого, по данным Военно-воздушных сил Украины, были уничтожены девять российских самолетов.

Ранее Фокус писал о том, что Россия начала готовить провокации для кораблей с украинским зерном. Пропагандисты из РФ пытаются убедить общественность, что корабли, которые сейчас транспортируют по Черному морю украинское зерно, в ближайшее время возьмут на борт ракеты, способные уничтожить Крымский мост.