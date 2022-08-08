Россия начала готовить провокации для кораблей с украинским зерном, — СМИ (карта)

Пропагандисты из РФ пытаются убедить общественность, что корабли, которые сейчас транспортируют по Черному морю украинское зерно, в ближайшее время возьмут на борт ракеты, способные уничтожить Крымский мост.

РФ начала готовиться к провокациям, во время которых оккупанты планируют уничтожить корабли с украинским зерном на бортах. Это подтверждает сообщение, опубликованное экспертом Центра военно-политической журналистики РФ Борисом Рожиным в своем Телеграм-канале.

По его мнению, украинские военные будут использовать торговые суда с зерном как ракетоносители.

Версия российской стороны

"План (скорее всего британский) предусматривает использование торгового судна с украинским экипажем (рядовая команда используется втемную), которое используется как носитель ударного вооружения — пусковой установки противокорабельных или крылатых ракет, возможно контейнерного типа (на фото примеры из китайского и иранского опыта, аналогичные проекты есть и Израиля для ракетной системы "Lora")", — написал Рожин.

Он растиражировали неправдивую версию о том, что судно с украинским зерном на борту разгружается в рамках зерновой сделки, а затем в одном из европейских портов (к примеру, на Кипре) осуществляет загрузку контейнера или пусковой ракетной установки. Далее судно возвращается в Черное море с условным грузом на Трабзон или Батуми, не подвергаясь проверке по зерновой сделке.

После этого ракеты, которые сухогруз, совершают удар по Крымскому мосту.

Что пишут соцсети

К слову, соцсети уже опубликовали карту, на которой россияне обозначили якобы путь украинского судна с ракетами на борту.

[ + – ] В соцсетях опубликовали карту, которую расспространили российские пропагандисты

Что о провокациях говорит Владимир Зеленский

Заметим, что накануне о возможных провокациях РФ в рамках выполнения Украиной соглашения о транспортировке зерна в европейские порты говорил президент нашей страны Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на возобновление экспорта зерна из украинских портов, остается угроза российских провокаций и терактов.

"Ключевой риск до сих пор не снят. Угроза российских провокаций и терактов остается. Это должны осознавать все", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также призвал партнеров выполнить свою часть обязательств и обеспечить безопасность поставок украинской агропродукции, чтобы не допустить глобального продовольственного кризиса.

Ранее стало известно, что российские оккупанты готовятся к удару по Крымскому мосту. В ста метрах от моста российские военные расположили пирамидальные отражатели, которые предназначены для обмана радиолокационных устройств самонаведения ракет и перенаправления на ложные цели.

Фокус также писал, что весной российские спецслужбы планировали ракетно-бомбовый удар по Крыму для нагнетания антиукраинской истерии. Это должна была быть серия терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах.