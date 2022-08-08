Росія почала готувати провокації для кораблів із українським зерном, — ЗМІ (карта)

Пропагандисти з РФ намагаються переконати громадськість, що кораблі, які зараз транспортують Чорним морем українське зерно, найближчим часом візьмуть на борт ракети, здатні знищити Кримський міст.

РФ почала готуватись до провокацій, під час яких окупанти планують знищити кораблі з українським зерном на бортах. Це підтверджує повідомлення, опубліковане експертом Центру військово-політичної журналістики РФ Борисом Рожиним у своєму телеграм-каналі.

На його думку, українські військові використовуватимуть торгові судна із зерном як ракетоносії.

Версія російської сторони

"План (швидше за все британський) передбачає використання торгового судна з українським екіпажем (пересічна команда використовується втемну), яке використовується як носій ударного озброєння — пускової установки протикорабельних або крилатих ракет, можливо контейнерного типу (на фото приклади з китайського та іранського досвіду, аналогічні проєкти) є й Ізраїлю для ракетної системи "Lora"), — написав Рожин.

Він розтиражував неправдиву версію про те, що судно з українським зерном на борту розвантажується у межах зернової угоди, а потім в одному з європейських портів (наприклад, на Кіпрі) здійснює завантаження контейнера або пускової ракетної установки. Далі судно повертається до Чорного моря з умовним вантажем на Трабзон чи Батумі, не піддаючись перевірці за зерновою угодою.

Після цього ракети, які суховантаж, роблять удар по Кримському мосту.

Що пишуть соцмережі

До речі, соцмережі вже опублікували карту, на якій росіяни визначили нібито шлях українського судна з ракетами на борту.

[ + – ] У соцмережах опублікували карту, яку розповсюдили російські пропагандисти

Що про провокації каже Володимир Зеленський

Зауважимо, що напередодні про можливі провокації РФ у межах виконання Україною угоди про транспортування зерна до європейських портів говорив президент нашої країни Володимир Зеленський.

За його словами, попри відновлення експорту зерна з українських портів залишається загроза російських провокацій і терактів.

"Ключовий ризик досі не знято. Загроза російських провокацій і терактів залишається. Це мають усвідомлювати всі", — наголосив президент України.

Зеленський також закликав партнерів виконати свою частину зобов'язань і забезпечити безпеку постачання української агропродукції, щоб не допустити глобальної продовольчої кризи.

Раніше стало відомо, що російські окупанти готуються до удару по Кримському мосту. За сто метрів від мосту російські військові розташували пірамідальні відбивачі, які призначені для обману радіолокаційних пристроїв самонаведення ракет і перенаправлення на хибні цілі.

Фокус також писав, що навесні російські спецслужби планували ракетно-бомбовий удар по Криму для нагнітання антиукраїнської істерії. Це мала бути серія терактів з мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.