Ракетно-бомбовий удар по Криму. ГУР попереджає про можливу провокацію

Українська розвідка повідомляє, що в Росії та в Криму силовики планують теракти та ракетні обстріли для нагнітання антиукраїнської істерії.

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"Російські спецслужби планують серію терактів із мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також ракетно-бомбові удари по місту Бєлгороду або по одному з міст Криму", — заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Буданов упевнений, що провал мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство та ще більше консолідувати його проти українців.

"Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках або ракетні обстріли, щоб звинуватити Збройні Сили України та добровольчі батальйони та створити емоційну картину "звірств українських націоналістів", — зазначає Буданов. Він не відкидає, що теракти подаватимуть як помсту українців за Бучу та Краматорськ та як виправдання жорстокості проти українського мирного населення.

"В останні дні російська влада все активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. В Бєлгородській та Курській областях активно риють окопи, нагнітають паніку з приводу уявного наступу українських добровольчих батальйонів та диверсійних груп", — наголосив начальник ГУР.

На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з терактів, підготовлених ФСБ: у Росії вибухи багатоквартирних будинків стали основою для знищення Чечні. Тепер, схоже, його правління закінчується такими ж методами, зазначає Буданов.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії в п'яти регіонах, що межують з Україною, на 15 діб ввели "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Усього їх три: підвищений — синій, високий — жовтий, і останній, критичний — червоний. У Криму цей режим діятиме на території міських округів Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Джанкойського, Красноперекопського та Ленінського районів.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України попереджали, що російські війська отримали наказ від Путіна підготувати теракт на Чорнобильській АЕС та звинуватити в цьому Київ.

СБУ 10 березня заявила, що ЗС РФ можуть готувати диверсії на складах аміаку в Харківській області, щоб дискредитувати українських військових.