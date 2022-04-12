Ракетно-бомбовый удар по Крыму. ГУР предупреждает о возможной провокации

Украинская разведка сообщает, что в России и в Крыму силовики планируют теракты и ракетные обстрелы для нагнетания антиукраинской истерии

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"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма" ,- заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Буданов уверен, что провал мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше его консолидировать против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов", — отмечает Буданов. Он не исключает, что теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения.

"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роют окопы, нагнетают панику по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", — подчеркнул начальник ГУР.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с терактов, подготовленных ФСБ: в России взрывы многоквартирных домов стали основанием для уничтожения Чечни. Теперь, похоже, его правление заканчивается теми же методами, отмечает Буданов.

Ранее Фокус сообщал, что в России в пяти граничащих с Украиной регионах на 15 суток ввели "желтый" уровень террористической опасности. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый, и последний, критический — красный. В Крыму этот режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины предупреждали, что российские войска получили приказ от Путина подготовить теракт на Чернобыльской АЭС и обвинить в этом Киев.

СБУ 10 марта заявила, что ВС РФ могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области, чтобы дискредитировать украинских военных.