Зрежисовано РФ: у Києві готують провокацію проти нардепів на День Незалежності, — ЗМІ

За інформацією журналістів, росіяни планують організувати "акцію протесту" під стінами Верховної Ради. Підготовлена група громадян вимагатиме відправити депутатів і членів їхніх сімей у зону бойових дій.

Росія готує провокацію в Києві на День Незалежності, спрямовану на дискредитацію органів влади в Україні. Про це пише hromadske з посиланням на документи, які українська спецслужба передала у Верховну Раду.

Як уточнюється, жертвами інформаційно-психологічної операції, запланованої на 24 серпня, мають стати народні депутати України. Зокрема, росіяни мають намір організувати "акцію протесту" під стінами парламенту, в межах якої спеціально підготовлена група ініціативних громадян вимагатиме відправити депутатів і членів їхніх сімей у зону бойових дій.

Підготовка до провокації розпочалася заздалегідь. Так, у соцмережі Tiktok активно поширюється ролик із відповідними посиланнями. Втім, як кажуть у документах, серед меседжів є й набагато радикальніші, зокрема заклик до розстрілу народних депутатів.

У відеоролику також є посилання на петицію якоїсь Аліни Олегівни Корчмагіної, опублікованої на сайті президента України ще 8 липня, під назвою "Війна, фронт, депутати".

"Депутати, їхні дружини та діти призивного віку (від 18 до 60 років) йшли воювати разом із звичайними людьми", — йдеться в електронному зверненні (орфографія та пунктуація автора збережені).

Утім, за весь час під петицією залишили підписи всього 984 особи з 25 тис. необхідних для розгляду.

За інформацією українських спецслужб, авторка електронного звернення Аліна Корчмагіна зареєстрована в місті Вовчанськ Харківської області. Нині місто перебуває під російською окупацією.

Кого РФ залучить до провокації на День Незалежності?

До проведення "акції протесту" в Києві росіяни планують залучити українських антивакцинаторів і організацію "Миряни", наближену до УПЦ МП.

Спецслужби наголошують, що метою такої провокації є демонстрація того, що населення країни нібито незадоволене нинішньою владою в Україні.

"Акція може відбуватися з порушенням громадського порядку та різноманітними провокаціями (фізичне протистояння, травмування учасників заходу, у тому числі з використанням вибухових пристроїв)", — наголошується в листі, переданому в парламент.

Мета росіян — розхитати ситуацію в Україні

Народна депутатка Євгенія Кравчук у коментарі журналістам сказала, що так Кремль знову хоче розхитати ситуацію в Україні.

"Це може бути спецоперація, яка координується з Росії для того, щоб підірвати довіру до влади", — заявила вона.

День Незалежності теж обраний не випадково — ймовірно, до заходів будуть задіяні іноземні гості. І акція протесту, зрежисована з країни-агресора, може бути спрямована, зокрема, і на них. Це дозволить підірвати довіру Заходу до керівництва України.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що вибухи на російській авіабазі "Саки" на території тимчасово окупованого Криму сталися внаслідок роботи українських спецслужб. Офіційно Київ відмовився підтвердити або спростувати свою причетність до події, внаслідок якої, за даними Військово-повітряних сил України, було знищено дев'ять російських літаків.

Раніше Фокус писав про те, що Росія почала готувати провокації для кораблів із українським зерном. Пропагандисти з РФ намагаються переконати громадськість, що кораблі, які зараз транспортують Чорним морем українське зерно, найближчим часом візьмуть на борт ракети, здатні знищити Кримський міст.