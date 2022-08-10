Вибухи в Криму були справою рук українських спецслужб, — The Washington Post

Американська зброя під час нападу на російську авіабазу "Саки" не використовувалася, стверджують у США.

Вибухи на російській авіабазі "Саки" на території тимчасово окупованого Криму сталися внаслідок роботи українських спецслужб. Про це з посиланням на неназваного представника української влади повідомило видання The Washington Post

Чиновник, який говорив за умов анонімності, заявив про причетність українських спецслужб до вибухів на авіабазі, проте більше деталей не розкрив. Журналісти зазначили, що на авіабазі "Саки" прогриміли щонайменше три вибухи. Офіційно Київ відмовився підтвердити або спростувати свою причетність до події, внаслідок якої, за даними Військово-повітряних сил України, було знищено дев'ять російських літаків.

Неназваний офіційний представник Сполучених Штатів повідомив, що під час нападу на авіабазу не використовувалася американська зброя.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, на військовому аеродромі ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Російські ЗМІ та Міністерство оборони Росії запевнили, що інцидент стався не внаслідок ракетного обстрілу.

Американські ЗМІ припустили, що удару по військовому аеродрому завдали за допомогою українського озброєння — оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім".

Детальніше про вибухи на аеродромі "Саки" читайте в матеріалі Фокусу.