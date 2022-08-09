Український удар чи невдало покурили: 5 версій, що вибухнуло на аеродромі РФ у Новофедорівці

Ексрадник глави МВС Віктор Андрусів пояснив вибухи в Криму ударом далекобійних ракет ATACMS, а NYT пише про застосування українського ракетного комплексу "Грім". При цьому Міноборони РФ стверджує, що причиною НП стало порушення правил пожежної безпеки.

У вівторок, 9 серпня, на аеродромі Саки поряд із селищем Новофедорівка у тимчасово окупованому Криму, сталися вибухи. Над селищем було видно стовпи диму навіть з інших міст півострова. Повідомлялося про серію з щонайменше семи вибухів у Криму. Про причини того, що сталося, висловлюють різні версії. Міноборони України пов'язує інцидент із "курінням у недозволеному місці" та так званими "бавовнами". Про це повідомляється на сторінці Міноборони України у Facebook.

Як причини вибухів у Криму з боку України, західної преси та російської влади висловлювалися різні версії. Ось основні з них:

Порушення правил пожежної безпеки

Однією з версій того, що відбулося в Новофедорівці, проросійське видання "Крымская правда" назвало спалах під час навантаження палива, в той же час російське Міноборони заперечує версію про ракетні удари з України. У пресслужбі Міноборони РФ заявили, що "жодного вогневого впливу" не було і що постраждалих немає.

На такі заяви в Міноборони України відгукнулися з іронією. "Користуючись нагодою, нагадуємо, що одяг із "бавовни" досить гігієнічний", — написала пресслужба.

(Слово "хлопок" або "бавовна" перетворилася на мем в українських соцмережах, через те, що росЗМІ воліють не використовувати слово "вибух", замінюючи його іншими синонімами).

Водночас в оборонному відомстві України попередили, що російська сторона може використати інцидент як елемент інформаційної війни. На місці пожежі можуть раптово опинитися якісь "візитки" або "шеврони".

Диверсія

Головред російського пропагандистського медіа RT Маргарита Симоньян написала, що вибухи в Криму, за словами людей на місці, сталися не внаслідок ракетних ударів, а були диверсією.

Український удар ATACMS

Колишній радник голови МВС Віктор Андрусів висловив думку, що вибухи на аеродромі, який РФ у 2014 році перетворила на свою військову базу і звідки відбуваються вильоти для завдання ударів по Україні, вказують на те, що США вже передали Україні далекобійні ракетні системи ATACMS із радіусом дії 200-300 км.

Удар ракетним комплексом "Грім"

Видання New York Times, посилаючись на свої джерела в українському Міноборони, повідомило, що удару по авіабазі росіян могло бути завдано з ОТРК "Грім", розробленим у дніпровському КБ "Південне". Згідно з публікацією, за вибухами у Криму стоять українські військові, які застосували зброю "виключно української розробки". Але про яку саме зброю йдеться, він не сказав.

Малий безпілотник

Проросійські Telegram-канали опублікували відомості, що удар по авіабазі в Новофедорівці в Криму міг бути завданий малим безпілотником, як підтвердження наводиться те, що в повітрі відсутні інверсійні сліди.

[ + – ] Передбачуваний безпілотник

В ОП прокоментували вибухи в Криму. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився в тому дусі, що те, що сталося в Криму, в Новофедорівці, — це демілітаризація Росії та частина глобальної безпеки, а Крим згодом повернеться в Україну як міжнародний курорт.

Раніше Фокус повідомляв, що росЗМІ показали наслідки вибухів у Криму. Кадри повністю знищеного вогнем літака Су-24, який імовірно був на аеродромі в Новофедорівці в момент удару, виклали в мережу. Російський блогер Володимир Романов також поділився відео з будинками, де вибухова хвиля вибила шибки.

У зв'язку з цим на території Криму оголошено високий рівень терористичної загрози. За даними окупаційної влади півострова, таке рішення пояснюється виключно профілактичними цілями.