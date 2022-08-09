Взрывы в Крыму: росСМИ показали последствия ударов по аэродрому (видео)

В сети распространились кадры полностью уничтоженного огнем самолета Су-24, который предположительно находился на аэродроме в Новофедоровке. Также российский блогер Владимир Романов показал ролик с домами, в которых взрывной волной выбило стекла.

На аэродроме в районе Новофедоровки (Сакский район оккупированного россиянами Крыма) в результате взрывов 9 августа был уничтожен как минимум один самолет. Видео с ним опубликовал российский блогер Владимир Романов в своем Телеграм-канале.

По словам Романова, видеокадры ему прислали подписчики.

Оба видео сняты, очевидно, на смартфон.

На первом из них виден обгоревший остов самолета Су-24. Судя по его внешнему виду, восстановлению воздушная машина не подлежит. Рядом с обгоревшим самолетом работают пожарные. Возможно, кроме Су-24, который попал в кадр, на аэродроме есть еще пострадавшая российская техника.

На втором видео видны несколько многоэтажных домов, у которых взрывной волной выбило стекла. Автор видео говорит, что все эти постройки — общежития. И что ни в одном из домов, которые находились в километре от места взрыва, не осталось целых стекол.

Заметим, что автор видео снимал ролики, находясь либо в кабине "скорой помощи", либо в машине спасателей. На это косвенно указывают медицинская аптечка в салоне и красный цвет корпуса автомобиля.

Что говорит украинская сторона?

Обратим внимание, что в день взрыва в аэропорту Новофедоровки действительно находились самолеты.

"Радио Свобода" опубликовало снимки, сделанные спутником над Новофедоровкой. На них видно, что на аэродроме с утра 9 августа стояли Ил-76, 10 Су-30 и 12 самолетов Су-24. По крайней мере, именно эти самолеты увидела камера спутника.

В то же время в Министерстве обороны Украины в шутливой форме отреагировали на удар и пожар на аэродроме в Крыму.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", — написали на официальной странице учреждения.

В сообщении отметили, что российские пропагандисты могут использовать факт пожара в информационной войне.

"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК".

Кстати, обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая", — саркастически добавили в Минобороны.

Кто такой Владимир Романов?

Владимир Романов — российский блогер из Крыма, который ведет телеграм-канал "Romanov Лайт".

Ранее он уже стал известен из-за скандального видео, на котором Екатерина Коломиец из Херсона, извиняясь перед россиянами, говорит о "прохождении курса денацификации". Доподлинно неизвестно снял ли Романов срежиссированный ролик с подставными лицами, либо женщину заставили говорить нужный российским пропагандистам текст с помощью угроз.

Сам же Романов назвал видео своим "эксклюзивом" и заявил, что открывает рубрику "денацификация". В последующие три дня на его канале появились еще несколько подобных роликов. На них люди приносили извинения оккупантам, но при этом они запинались и выглядели напуганными.

Кроме того, Романов заставлял извиняться на камеру тех своих подписчиков, которые оставляли в его Телеграм-канале неугодные самому блогеру комментарии.

Напомним, по данным росСМИ, 9 августа в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе прозвучало не менее семи взрывов. Рядом с населенным пунктом находится военный аэродром, который россияне используют для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории.

Фокус также писал, что взрывы, которые прозвучали в оккупированном Крыму близ Новофедоровки могли быть результатом работы украинского оружия. Согласно версии журналистов NYT, нанести сокрушительный удар по аэродрому ВС РФ мог оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром", разработанный в Днепре КБ "Южное".