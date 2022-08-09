Вибухи в Криму: росЗМІ показали наслідки ударів по аеродрому (відео)

У мережі поширилися кадри повністю знищеного вогнем літака Су-24, який, ймовірно, знаходився на аеродромі в Новофедорівці. Також російський блогер Володимир Романов показав ролик із будинками, в яких вибуховою хвилею вибило шибки.

На аеродромі в районі Новофедорівки (Сакський район окупованого росіянами Криму) внаслідок вибухів 9 серпня був знищений щонайменше один літак. Відео з ним опублікував російський блогер Володимир Романов у своєму телеграм-каналі.

За словами Романова, відеокадри йому надіслали підписники.

Обидва відео знято, очевидно, на смартфон.

На першому з них видно обгорілий кістяк літака Су-24. Судячи з його зовнішнього вигляду, відновленню повітряна машина не підлягає. Поруч з обгорілим літаком працюють пожежники. Можливо, окрім Су-24, який потрапив у кадр, на аеродромі є ще постраждала російська техніка.

На другому відео видно кілька багатоповерхових будинків, у яких вибуховою хвилею вибило шибки. Автор відео каже, що всі ці споруди — гуртожитки. І що в жодному з будинків, які знаходилися за кілометр від місця вибуху, не залишилося цілого скла.

Зауважимо, що автор відео знімав ролики, перебуваючи або в кабіні швидкої допомоги, або в машині рятувальників. На це побічно вказують медична аптечка в салоні та червоний колір корпусу автомобіля.

Що каже українська сторона?

Звернімо увагу, що в день вибуху в аеропорту Новофедорівки справді перебували літаки.

"Радіо Свобода" опублікувало знімки, зроблені супутником над Новофедорівкою. На них видно, що на аеродромі зранку 9 серпня стояли Іл-76, 10 Су-30 та 12 літаків Су-24. Принаймні саме ці літаки побачила камера супутника.

Водночас у Міністерстві оборони України у жартівливій формі відреагували на удар і пожежу на аеродромі в Криму.

"Міноборони України не може встановити причину займання, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", — написали на офіційній сторінці установи.

У повідомленні зазначили, що російські пропагандисти можуть використати факт пожежі в інформаційній війні.

"Не заперечуємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитку" чи навіть "ДНК".

До речі, звертаємо увагу, що одяг із бавовни дуже гігієнічний", — саркастично додали в Міноборони.

Хто такий Володимир Романов?

Володимир Романов — російський блогер із Криму, який веде телеграм-канал "Romanov Лайт".

Раніше він уже став відомим через скандальне відео, на якому Катерина Коломієць із Херсона, вибачаючись перед росіян, говорить про "проходження курсу денацифікації". Достеменно невідомо, чи Романов зняв зрежисований ролик із підставними особами, чи жінку змусили говорити потрібний російським пропагандистам текст за допомогою погроз.

Сам Романов назвав відео своїм "ексклюзивом" і заявив, що відкриває рубрику "денацифікація". Протягом наступних трьох днів на його каналі з'явилося ще кілька подібних роликів. На них люди вибачалися перед окупантами, але при цьому вони затиналися і виглядали наляканими.

Крім того, Романов змушував вибачатися на камеру тих своїх підписників, які залишали в його телеграм-каналі неугодні самому блогеру коментарі.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, 9 серпня в районі селища Новофедорівка в Сакському районі пролунало щонайменше сім вибухів. Поруч із населеним пунктом знаходиться військовий аеродром, який росіяни використовують для літаків, що атакують підконтрольні Україні території.

Фокус також писав, що вибухи, які пролунали в окупованому Криму поблизу Новофедорівки, могли бути результатом роботи української зброї. Згідно з версією журналістів NYT, завдати нищівного удару по аеродрому ЗС РФ міг оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім", розроблений у Дніпрі КБ "Південне".