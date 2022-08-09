У Криму оголосили високий рівень терористичної загрози

Окупаційна влада запевняє, що рівень небезпеки введено виключно з профілактичною метою.

На частині територій тимчасово окупованого Криму через вибухи на аеродромі в Новофедорівці введено високий рівень терористичної небезпеки. Про це голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов написав у своєму телеграм-каналі у вівторок, 9 серпня.

"Жовтий" рівень терористичної небезпеки оголошено з 20:00 9 серпня до 20:00 24 серпня на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ та Джанкойського та Красноперекопського районів, написав окупаційний керівник регіону.

Крім цього, високий рівень небезпеки діятиме на об'єктах низки "міністерств" у Криму.

"Цей захід є виключно профілактичним, оскільки ситуація в регіоні перебуває під повним контролем", — запевнив Аксьонов.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Інцидент стався на аеродромі в Новофедорівці, який використовується російськими військами для атаки по підконтрольній уряду території України.

Зі свого боку, Міністерство оборони України, коментуючи інцидент, наголосило, що це може бути провокацією з боку РФ. Також після вибухів на кримській військовій базі низка офіційних осіб нагадали, що Крим залишається частиною України і висміяли російські сили.