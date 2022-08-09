В Крыму объявили высокий уровень террористической угрозы

Оккупационные власти уверяют, что уровень опасности введен исключительно в профилактических целях.

На части территорий временно оккупированного Крыма в связи со взрывами на аэродроме в Новофедоровке введен высокий уровень террористической опасности. Об этом глава оккупационной администрации Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале во вторник, 9 августа.

"Желтый" уровень террористической опасности объявлен с 20:00 9 августа, до 20:00 24 августа на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов, написал оккупационный руководитель региона.

Помимо этого высокий уровень опасности будет действовать на объектах ряда "министерств" в Крыму.

"Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем", — заверил Аксенов.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Инцидент произошел на аэродроме в Новофедоровке, который используется российскими войсками для атаки по подконтрольной правительству территории Украины.

В свою очередь Министерство обороны Украины, комментируя инцидент, отметило, что это может быть провокацией со стороны РФ. Также после взрывов на крымской военной базе ряд официальных лиц напомнили, что Крым остается частью Украины, и высмеяли российские силы.