Удар по аеродрому в Новофедорівці міг завдати український "Грім", — NYT

За версією журналістів, завдати нищівного удару по аеродрому ЗС РФ міг оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім", розроблений у Дніпрі в КБ "Південне".

Вибухи, які пролунали в окупованому Криму поблизу Новофедорівки, могли бути результатом роботи української зброї. Про це повідомив The New York Times.

ЗМІ посилається на розмову з високопоставленим українським військовим, який за версією видання попросив про анонімний діалог.

За його версією, за сьогоднішніми вибухами в Криму стоять українські військові.

"Для нападу використовувався пристрій виключно українського виробництва", — сказав співрозмовник NYT.

Зі свого боку ЗМІ зробило припущення, що військовий мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім". За підрахунками журналістів, лише він один міг дістати з підконтрольної Україні території до окупованого росіянами Сакського району.

Що таке ОТРК "Грім"

Це український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети.

Було розроблено в КБ "Південне" (Дніпро). Проєкт комплексу розроблено у 2013 році. Розробники презентували "Грім" як високоточну зброю нового покоління, здатну забезпечити створення надійного щита неядерного стримування як для самої України, так і для будь-якої держави.

У січні 2018 року повідомили про проведення вогневих випробувань двигуна для ракет "Грім-2". У січні 2018 року також був показаний макет комплексу. А у серпні його продемонстровано на параді з нагоди Дня незалежності України.

ОТРК уражає наземні, морські та повітряні цілі залежно від встановленої бойової частини та системи наведення.

Має дві модифікації: Грім-М та Грім-2. Перша використовується для ураження наземних об'єктів, що розташовані в тактичній глибині противника на відстані до 100 км від точки старту. А друга є мобільною пусковою установкою з двома ракетами типу "земля-земля" на шасі п'ятивісного вантажного автомобіля.

"Грім" призначений для ураження одиночних та групових стаціонарних цілей на відстані від 50 до 280 км. При цьому дальність стрільби може бути збільшена до 450-500 км.

Бойовий блок одноступінчастої балістичної ракети проєктувався масою 480 кг. Бойова частина може бути виконана за моноблочною або касетною схемою.

[ + – ] Ракетний комплекс "Грім" на параді у Києві

Нагадаємо, ексрадник глави МВС вважає, що Україна для удару по Новофедорівці застосувала ракети дальністю 200-300 км. За його словами, російські військові не були готові до такого повороту подій, враховуючи масштаби втрат. Крім того, зазначив Андрусів, у окупантів погано працює і розвідка та системи ППО.

Фокус також писав про те, що за даними росЗМІ, 9 серпня в районі селища Новофедорівка в Сакському районі пролунало щонайменше сім вибухів. Поруч із населеним пунктом знаходиться військовий аеродром, який росіяни використовують для літаків, що атакують підконтрольні Україні території.