Удар по аеродрому в Новофедорівці міг завдати український "Грім", — NYT
За версією журналістів, завдати нищівного удару по аеродрому ЗС РФ міг оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім", розроблений у Дніпрі в КБ "Південне".
Вибухи, які пролунали в окупованому Криму поблизу Новофедорівки, могли бути результатом роботи української зброї. Про це повідомив The New York Times.
ЗМІ посилається на розмову з високопоставленим українським військовим, який за версією видання попросив про анонімний діалог.
За його версією, за сьогоднішніми вибухами в Криму стоять українські військові.
"Для нападу використовувався пристрій виключно українського виробництва", — сказав співрозмовник NYT.
Зі свого боку ЗМІ зробило припущення, що військовий мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім". За підрахунками журналістів, лише він один міг дістати з підконтрольної Україні території до окупованого росіянами Сакського району.
Що таке ОТРК "Грім"
Це український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети.
Було розроблено в КБ "Південне" (Дніпро). Проєкт комплексу розроблено у 2013 році. Розробники презентували "Грім" як високоточну зброю нового покоління, здатну забезпечити створення надійного щита неядерного стримування як для самої України, так і для будь-якої держави.
У січні 2018 року повідомили про проведення вогневих випробувань двигуна для ракет "Грім-2". У січні 2018 року також був показаний макет комплексу. А у серпні його продемонстровано на параді з нагоди Дня незалежності України.
ОТРК уражає наземні, морські та повітряні цілі залежно від встановленої бойової частини та системи наведення.
Має дві модифікації: Грім-М та Грім-2. Перша використовується для ураження наземних об'єктів, що розташовані в тактичній глибині противника на відстані до 100 км від точки старту. А друга є мобільною пусковою установкою з двома ракетами типу "земля-земля" на шасі п'ятивісного вантажного автомобіля.
"Грім" призначений для ураження одиночних та групових стаціонарних цілей на відстані від 50 до 280 км. При цьому дальність стрільби може бути збільшена до 450-500 км.
Бойовий блок одноступінчастої балістичної ракети проєктувався масою 480 кг. Бойова частина може бути виконана за моноблочною або касетною схемою.
Нагадаємо, ексрадник глави МВС вважає, що Україна для удару по Новофедорівці застосувала ракети дальністю 200-300 км. За його словами, російські військові не були готові до такого повороту подій, враховуючи масштаби втрат. Крім того, зазначив Андрусів, у окупантів погано працює і розвідка та системи ППО.
Фокус також писав про те, що за даними росЗМІ, 9 серпня в районі селища Новофедорівка в Сакському районі пролунало щонайменше сім вибухів. Поруч із населеним пунктом знаходиться військовий аеродром, який росіяни використовують для літаків, що атакують підконтрольні Україні території.