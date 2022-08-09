Украинский удар или неудачно покурили: 5 версий, что взорвалось на аэродроме РФ в Новофедоровке

Экс-советник главы МВД Виктор Андрусив объяснил взрывы в Крыму ударом дальнобойных ракет ATACMS, а NYT пишет о применении украинского ракетного комплекса "Гром". При этом Минобороны РФ утверждает — причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности.

Во вторник, 9 августа, на аэродроме Саки рядом с поселком Новофедоровка во временно оккупированном Крыму, произошли взрывы. Над поселком были видны столбы дыма даже из других городов полуострова. Сообщалось о серии из по меньшей мере семи взрывах в Крыму. О причинах произошедшего высказывают различные версии. Минобороны Украины связывает инцидент с "курением в неположенном месте" и так называемыми "хлопками". Об этом сообщается на странице Минобороны Украины в Facebook.

В качестве причин взрывов в Крыму со стороны Украины, западной прессы и российских властей высказывались различные версии. Вот основные из них:

Нарушение правил пожарной безопасности

Одной из версий произошедшего в Новофедоровке пророссийское издание "Крымская правда" назвала возгорание во время погрузки топлива, в то же время российское Минобороны отрицает версию о ракетных ударах из Украины. В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что "никакого огневого воздействия" не было и что пострадавших нет.

На такие заявления в Минобороны Украины отозвались с иронией. "Пользуясь случаем, напоминаем, что одежда из "хлопка" достаточно гигиенична", — написала пресс-служба.

(Слово" хлопок" или "бавовна" превратилось в мем в украинских соцсетях, из-за того что росСМИ предпочитают не использовать слово "взрыв", заменяя его другими синонимами).

Вместе с тем в оборонном ведомстве Украины предупредили, что российская сторона может использовать инцидент как элемент информационной войны. На месте пожара могут внезапно обнаружиться какие-либо "визитки" или "шевроны".

Диверсия

Главред российского пропагандистского медиа RT Маргарита Симоньян написала, что взрывы в Крыму, по словам людей на месте, произошли не вследствии ракетных ударов, а диверсией.

Украинский удар ATACMS

Бывший советник главы МВД Виктор Андрусив высказал мнение, что взрывы на аэродроме, который РФ в 2014 году превратила в свою военную базу и откуда совершаются вылеты для нанесения ударов по Украине, указывают на то, что США уже передали Украине дальнобойные ракетные системы ATACMS с радиусом действия 200-300 км.

Удар ракетным комплексом "Гром"

Издание New York Times, ссылаясь на свои источники в украинском Минобороны, сообщило, что удар по авиабазе россиян мог быть нанесен из ОТРК "Гром", разработанным в днепровском КБ "Южное". Согласно публикации, за взрывами в Крыму стоят украинские военные, которые применили оружие "исключительно украинской разработки". Но о каком именно оружии идет речь, он не сказал.

Малый беспилотник

Пророссийские Telegram-каналы опубликовали сведения, что, удар по авиабазе в Новофедоровке в Крыму мог быть нанесен малым беспилотником, в качестве подтверждения приводится то, что в воздухе отсутствуют инверсионные следы.

[ + – ] Предполагаемый беспилотник.

В ОП прокомментировали взрывы в Крыму. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался в том духе, что произошедшее в Крыму, в Новофедоровке — это демилитаризация России и часть глобальной безопасности, а Крым впоследствии вернется в Украину как международный курорт.

Ранее Фокус сообщал, что росСМИ показали последствия взрывов в Крыму. Кадры полностью уничтоженного огнем самолета Су-24, который, предположительно, был на аэродроме в Новофедоровке в момент удара, выложили в сеть. Российский блогер Владимир Романов также поделился видео с домами, в которых взрывная волна выбила стекла.

В связи с этим на территории Крыма объявлен высокий уровень террористической угрозы. По данным оккупационных властей полуострова, такое решение объясняется исключительно профилактическими целями.