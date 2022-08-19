Штурму Києва на День Незалежності не буде, але "сюрпризи" від РФ можливі, — МВС

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, Путін любить символізм, тож усім громадянам України 24 серпня потрібно бути пильними.

Штурму Києва на День Незалежності України не буде, проте громадянам країни краще бути обережними 24 серпня. Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Можу одразу сказати, і це не є таємницею, що жодного штурму столиці чи наступу росіян цього дня не очікується", — прокоментував він.

Проте, за словами Єніна, "сюрпризи" від ворога все ж таки можливі.

"Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм, саме тому ми чекаємо на особливі "сюрпризи" для всіх жителів нашої держави", — підкреслив заступник голови МВС.

Він нагадав, що в країни-агресора є ракети й авіабомби, які вони можуть використати цього дня.

Єнін зазначив, що МВС і СБУ перебувають в оперативній готовності Й готові реагувати на будь-які події в День Незалежності.

Уже напередодні свята співробітники поліції спостерігають за активізацією так званих "телефонних терористів", що вже спостерігалося перед початком повномасштабної війни. Так, 18 серпня в низці обласних центрів — Львові, Дніпрі та Житомирі — невідомі почали масово дзвонити з повідомленнями про "мінування" об'єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей. Уся ця інформація не підтвердилася, проте поліція не може гарантувати, що жодне з таких повідомлень не підтвердиться в майбутньому.

У зв'язку з цим представник МВС звернувся до українців із рекомендацією бути особливо пильними протягом святкового дня.

"Я хотів би закликати вас, шановні співвітчизники, прислухатися до порад, які даємо ми, які дають військові адміністрації — дотримуватися вимог комендантської години та належно реагувати на сигнали повітряної чи ракетної тривоги", — прокоментував Єнін.

Він також попросив, щоб ті українці, які помітили щось підозріле, одразу зверталися до правоохоронців або дзвонили на гарячу лінію Нацполіції.

Раніше аналітичний відділ громадської ініціативи "Права справа" повідомив, що російські спецслужби готуються підірвати будівлю місцевої філармонії в окупованому Маріуполі під час так званого суду над полоненими бійцями полку "Азова" 24 серпня. Однією з цілей росіян є шантаж родичів українських захисників.

Також ми писали, що росіяни планують організувати "акцію протесту" під стінами Верховної Ради в День Незалежності України. Жертвами інформаційно-психологічної операції мають стати народні депутати.