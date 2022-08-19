"Новая Еленовка": РФ готовится взорвать место "суда" над пленными в Мариуполе, — "Правое дело"

Российские войска планируют нанести удар по филармонии при помощи "Точки-У" или совершить ее подрыв во время "процесса", утверждают в общественной инициативе.

Во временно оккупированном Мариуполе российские спецслужбы готовятся взорвать здание местной филармонии во время так называемого суда над пленными бойцами полка "Азова" 24 августа, в День Независимости Украины. Одной из целей россиян является шантаж родственников украинских защитников. К такому выводу пришел аналитический отдел общественной инициативы "Правое дело", сообщает ее сопредседатель Дмитрий Снегирев.

По данным организации, российские силы планируют либо нанести удар по зданию при помощи оперативно-тактического комплекса "Точка-У", который находится на вооружении как у РФ, так и у Украины, либо произвести подрыв здания, где пройдет "суд". Ответственность за атаку Россия хочет перевести на Киев.

В "Правом деле" утверждают, что РФ таким образом попытается дискредитировать Украину, бойцов "Азова", а также намерена шантажировать семьи защитников и "раскачать" эту тему внутри украинского государства и за границей.

Аналитики общественной инициативы считают, что россияне попытаются повторить сценарий, который был отработан при взрыве в колонии во временно оккупированной Еленовке, где находились пленные украинские военные. В организации считают, что при помощи этой провокации Россия хочет заблокировать поставку странами Запада установок HIMARS, MLRS MARS-II и другого высокоточного оружия Киеву.

Доказать якобы причастность Украины к возможному взрыву в здании "суда" оккупанты планируют, используя заявление экс-заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Ягуна, которое он сделал в эфире канала "Прямой". Бывший силовик утверждал, что якобы знает о предложениях подорвать здание "суда", чтобы избежать проведения "трибунала".

Также спецслужбы РФ планируют распространить дезинформацию касательно того, что Киев заинтересован в убийстве "азовцев", так как "опасается обнародования пленными информации, которая может дискредитировать" власти Украины.

"Таким образом, россияне будут продвигать официальную версию, что здание взорвала Украина, чтобы заставить бойцов "Азова" "замолчать", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что оккупационные власти готовятся провести "трибунал" на День независимости Украины. Показательный процесс на пленными украинскими военными призван показать мнимую "победу" РФ над Украиной.

Также мы писали о том, как идет подготовка к "трибуналу" во временно оккупированном Мариуполе.