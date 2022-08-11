Это был не HIMARS. CNN опубликовало расследование о теракте в Еленовке (фото)

Спутниковые снимки и материалы с места происшествия свидельствуют о том, что взрыв, вероятно, вызван детонацией устройства внутри самого помещения.

Российская версия о том, что колония в Еленовке с украинскими военнопленными подверглась обстрелу из РСЗО HIMARS, является выдумкой. Об этом говорится в новом расследовании телеканала CNN.

Журналисты для своего материала проанализировали фото и видеоматериалы с места теракта, а также изучили спутниковые снимки, которые были сделаны до и после взрыва, унесшего жизни украинских военнопленных.

Опрошенные CNN эксперты и криминалисты пришли к выводу, что версия России об обстреле колонии в Еленовке из РСЗО HIMARS является выдуманной. Однако, как предупреждают журналисты, расследование без окончательных выводов следствия не может назвать истинную причину происшествия на оккупированной территории.

CNN напоминает, что после взрыва росСМИ и Министерство обороны РФ заявили, что украинские военнослужащие якобы обстреляли колонию в Еленовке из реактивных систем залпового огня HIMARS. Более того, в одном из сюжетов пропагандисты показали аккуратно разложенные фрагменты одного из снарядов, на котором сохранился серийный номер ракеты.

Журналисты утверждают, официальная версия РФ об обстреле колонии из HIMARS является ложной, и в качестве аргументов приводят последствия прошлых ударов бойцов ВСУ из указанного вооружения. По их словам, предыдущая атака из реактивных систем по Новой Каховке оставила заметные на спутниковых снимках воронки.

[ + – ] Последствия обстрела Новой Каховки из РСЗО HIMARS [ + – ] Последствия обстрела Новой Каховки из РСЗО HIMARS

Гораздо меньше повреждений можно увидеть на спутниковых снимках из Еленовки, которые были сделаны через несколько часов после происшествия.

[ + – ] Последствия теракта в колонии в Еленовке [ + – ] Последствия теракта в колонии в Еленовке

Эксперт по оружию Крис Кобб-Смит, который также проанализировал изображения и видеоматериалы с места происшествия, утверждает, что здание с тонкими стенами и металлической крышей не устояло бы после удара HIMARS.

"На этих видео нигде нет воронки, кровати не сдвинулись с места, но видны массивные повреждения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня — вы бы увидели воронки, разбитые потолки и стены, разорванные тела. Ущерб, по-видимому, был вызван в основном обширным и интенсивным пожаром. Большая часть повреждений крыши также, по-видимому, вызвана ее падением, а не ударом по траектории снаряда или взрывной волной", — объяснил свое мнение специалист.

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Высокопоставленный чиновник США в комментарии CNN заявил, что взрыв на территории колонии в Еленовке был зажигательным. Собеседник также не согласился с позицией РФ о том, что здание было повреждено в результате прилета ракеты HIMARS. По его словам, такого рода РСЗО применяют на дальней дистанции, а подразделения ВСУ оснащены артиллерийскими орудиями для нанесения ударов по "короткому маршруту".

Журналисты CNN также пообщались с матерью одного из военнопленных, который находился в Еленовке. По словам Инны, украинские бойцы не слышали прилет ракет.

Официальная версия РФ об обстреле колонии из РСЗО HIMARS вызывает у западных экспертов сомнение тем, что в результате инцидента не пострадали сотрудники учреждения.

[ + – ] Последствия взрыва в колонии в Еленовке, где содержали украинских военнопленных

Немецкий патологоанатом Бенджамин Ондрушка, который участвовал в расследовании военных преступлений в Буче, утверждает, что только полное вскрытие могло бы выявить причину смерти. Однако, фотоматериалы с места происшествия свидетельствуют о масштабном пожаре с температурой не менее 300 градусов по Цельсию.

"Как судебно-медицинскому эксперту мне кажется, что что-то взорвалось рядом с обгоревшими людьми, в результате чего произошла детонация, в результате которой возник пожар", — продолжил эксперт, комментируя возможное применение россиянами термобарического оружия внутри колонии.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин обвинил ВС РФ в применении термобарического оружия на территории колонии в Еленовке.

Об использовании термобарического оружия в Еленовке также рассказывал и.о. командира полка "Азов" Никита Надточий. По словам майора Нагцвардии, российские оккупанты для убийства военнопленных применили реактивный огнемет "Шмель".