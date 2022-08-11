Это был не HIMARS. CNN опубликовало расследование о теракте в Еленовке (фото)
Спутниковые снимки и материалы с места происшествия свидельствуют о том, что взрыв, вероятно, вызван детонацией устройства внутри самого помещения.
Российская версия о том, что колония в Еленовке с украинскими военнопленными подверглась обстрелу из РСЗО HIMARS, является выдумкой. Об этом говорится в новом расследовании телеканала CNN.
Журналисты для своего материала проанализировали фото и видеоматериалы с места теракта, а также изучили спутниковые снимки, которые были сделаны до и после взрыва, унесшего жизни украинских военнопленных.
Опрошенные CNN эксперты и криминалисты пришли к выводу, что версия России об обстреле колонии в Еленовке из РСЗО HIMARS является выдуманной. Однако, как предупреждают журналисты, расследование без окончательных выводов следствия не может назвать истинную причину происшествия на оккупированной территории.
CNN напоминает, что после взрыва росСМИ и Министерство обороны РФ заявили, что украинские военнослужащие якобы обстреляли колонию в Еленовке из реактивных систем залпового огня HIMARS. Более того, в одном из сюжетов пропагандисты показали аккуратно разложенные фрагменты одного из снарядов, на котором сохранился серийный номер ракеты.
Журналисты утверждают, официальная версия РФ об обстреле колонии из HIMARS является ложной, и в качестве аргументов приводят последствия прошлых ударов бойцов ВСУ из указанного вооружения. По их словам, предыдущая атака из реактивных систем по Новой Каховке оставила заметные на спутниковых снимках воронки.
Гораздо меньше повреждений можно увидеть на спутниковых снимках из Еленовки, которые были сделаны через несколько часов после происшествия.
Эксперт по оружию Крис Кобб-Смит, который также проанализировал изображения и видеоматериалы с места происшествия, утверждает, что здание с тонкими стенами и металлической крышей не устояло бы после удара HIMARS.
"На этих видео нигде нет воронки, кровати не сдвинулись с места, но видны массивные повреждения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня — вы бы увидели воронки, разбитые потолки и стены, разорванные тела. Ущерб, по-видимому, был вызван в основном обширным и интенсивным пожаром. Большая часть повреждений крыши также, по-видимому, вызвана ее падением, а не ударом по траектории снаряда или взрывной волной", — объяснил свое мнение специалист.Важно
Высокопоставленный чиновник США в комментарии CNN заявил, что взрыв на территории колонии в Еленовке был зажигательным. Собеседник также не согласился с позицией РФ о том, что здание было повреждено в результате прилета ракеты HIMARS. По его словам, такого рода РСЗО применяют на дальней дистанции, а подразделения ВСУ оснащены артиллерийскими орудиями для нанесения ударов по "короткому маршруту".
Журналисты CNN также пообщались с матерью одного из военнопленных, который находился в Еленовке. По словам Инны, украинские бойцы не слышали прилет ракет.
Официальная версия РФ об обстреле колонии из РСЗО HIMARS вызывает у западных экспертов сомнение тем, что в результате инцидента не пострадали сотрудники учреждения.
Немецкий патологоанатом Бенджамин Ондрушка, который участвовал в расследовании военных преступлений в Буче, утверждает, что только полное вскрытие могло бы выявить причину смерти. Однако, фотоматериалы с места происшествия свидетельствуют о масштабном пожаре с температурой не менее 300 градусов по Цельсию.
"Как судебно-медицинскому эксперту мне кажется, что что-то взорвалось рядом с обгоревшими людьми, в результате чего произошла детонация, в результате которой возник пожар", — продолжил эксперт, комментируя возможное применение россиянами термобарического оружия внутри колонии.
Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин обвинил ВС РФ в применении термобарического оружия на территории колонии в Еленовке.
Об использовании термобарического оружия в Еленовке также рассказывал и.о. командира полка "Азов" Никита Надточий. По словам майора Нагцвардии, российские оккупанты для убийства военнопленных применили реактивный огнемет "Шмель".