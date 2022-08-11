Це був не HIMARS. CNN опублікувало розслідування про теракт в Оленівці (фото)

Супутникові знімки та матеріали з місця події свідчать про те, що вибух, ймовірно, викликаний детонацією пристрою усередині приміщення.

Російська версія про те, що колонія в Оленівці з українськими військовополоненими зазнала обстрілу з РСЗВ HIMARS, є вигадкою. Про це йдеться у новому розслідуванні телеканалу CNN.

Журналісти для свого матеріалу проаналізували фото та відеоматеріали з місця теракту, а також вивчили супутникові знімки, зроблені до та після вибуху, який забрав життя українських військовополонених.

Опитані CNN експерти та криміналісти дійшли висновку, що версія Росії про обстріл колонії в Оленівці з РСЗВ HIMARS є вигаданою. Проте, як попереджають журналісти, розслідування без остаточних висновків слідства не може назвати справжньої причини пригоди на окупованій території.

CNN нагадує, що після вибуху росЗМІ та Міністерство оборони РФ заявили, що українські військовослужбовці нібито обстріляли колонію в Оленівці з реактивних систем залпового вогню HIMARS. До того ж, в одному із сюжетів пропагандисти показали акуратно розкладені фрагменти одного зі снарядів, на якому зберігся серійний номер ракети.

Журналісти стверджують, офіційна версія РФ про обстріл колонії з HIMARS є хибною, і як аргументи наводять наслідки минулих ударів бійців ЗСУ із зазначеного озброєння. За їхніми словами, попередня атака з реактивних систем по Новій Каховці залишила помітні на супутникових знімках вирви.

[ + – ] Наслідки обстрілу Нової Каховки з РСЗВ HIMARS [ + – ] Наслідки обстрілу Нової Каховки з РСЗВ HIMARS

Набагато менше пошкоджень можна побачити на супутникових знімках з Оленівки, які були зроблені за кілька годин після події.

[ + – ] Наслідки теракту в колонії в Оленівці [ + – ] Наслідки теракту в колонії в Оленівці

Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт, який також проаналізував зображення та відеоматеріали з місця події, стверджує, що будівля з тонкими стінами та металевим дахом не встояла б після удару HIMARS.

"На цих відео ніде немає вирви, ліжка не зрушили з місця, але видно масивні пошкодження від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню — ви б побачили вирви, розбиті стелі та стіни, розірвані тіла. Збитки, мабуть, були викликані переважно великою та інтенсивною пожежею. Більшість пошкоджень даху також, мабуть, викликана її падінням, а не ударом по траєкторії снаряда або вибуховою хвилею", — пояснив фахівець.

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Високопосадовець США у коментарі CNN заявив, що вибух на території колонії в Оленівці був запальним. Співрозмовник також не погодився з позицією РФ про те, що будівлю було пошкоджено внаслідок прильоту ракети HIMARS. За його словами, такого роду РСЗВ застосовують на дальній дистанції, а підрозділи ЗСУ оснащені артилерійськими знаряддями для завдання ударів по "короткому маршруту".

Журналісти CNN також поспілкувались з матір'ю одного з військовополонених, який перебував в Оленівці. За словами Інни, українські бійці не чули прильоту ракет.

Офіційна версія РФ про обстріл колонії з РСЗВ HIMARS викликає у західних експертів сумніви тим, що внаслідок інциденту не постраждали співробітники установи.

[ + – ] Наслідки вибуху в колонії в Оленівці, де утримували українських військовополонених

Німецький патологоанатом Бенджамін Ондрушка, який брав участь у розслідуванні воєнних злочинів у Бучі, стверджує, що лише повний розтин міг би виявити причину смерті. Однак фотоматеріали з місця події свідчать про масштабну пожежу з температурою не менше 300 градусів за Цельсієм.

"Як судово-медичному експерту мені здається, що щось вибухнуло поруч з обгорілими людьми, внаслідок чого сталася детонація, унаслідок якої виникла пожежа", — продовжив експерт, коментуючи можливе застосування росіянами термобаричної зброї всередині колонії.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін звинуватив ЗС РФ у застосуванні термобаричної зброї на території колонії в Оленівці.

Про використання термобаричної зброї в Оленівці також розповідав в. о. командира полку "Азов" Микита Надточій. За словами майора Нагцвардії, російські окупанти для вбивства військовополонених застосували реактивний вогнемет "Джміль".