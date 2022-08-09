"Окупанти працювали "Джмелями", — в.о. командира "Азова" про теракт у Оленівці

Вбивство полонених бійців є спланованою акцією, переконаний військовий — за кілька днів до теракту росіяни перевели до барака близько 200 українських військовослужбовців.

Окупанти могли здійснити теракт на території колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, із застосуванням реактивного вогнемету "Джміль". Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів в.о. командира полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" Микита Надточій.

За словами майора, за кілька днів до теракту почала надходити інформація про те, що окупанти рандомно обирають військовополонених і переводять їх в інший барак. До того ж, як зазначає Надточій, загарбники не цікавилися, до яких підрозділів належать полонені бійці.

В.о. командира "Азова" припускає, що ЗС РФ могли перевести до колонії в Оленівці близько 200 українських військовослужбовців і не виключає, що російські ЗМІ занизили кількість загиблих та постраждалих унаслідок теракту.

"Я більше схиляюся до того, що просто був використаний "Джміль" так званий. Він так і працює. Тобто, за секунду повністю вигоряє кисень, і людина згоряє за лічені секунди. Швидше за все, працювали "Джмелями". Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жоден працівник колонії. Такого теж не може бути", — продовжив Надточій у спілкуванні з журналістами.

Майор також спростував інформацію російських пропагандистів про те, що артилерійські підрозділи Збройних сил України нібито обстрілювали колонію в Оленівці. За його словами, у ніч на 29 липня з ним зв'язалися побратими з окупованих територій, які заявили, що "по ним працюють". Надточій пообіцяв бійцям уточнити інформацію та з'ясував, що жодна з артилерійських бригад не отримувала завдання та координати для здійснення удару по Оленівці.

На ранок подзвонили ці самі хлопці. Підтвердили, що є "двохсоті" і "трьохсоті". По кількості було незрозуміло, але вони вже стали сумніватися, що це були саме "прильоти". Тобто, швидше за все, вони чули просто ляск, вибух і потім уже бачили через вікна, що щось горить загравою. Ви бачили відео — там будівлі, що стоять поруч, вони стоять з вікнами. Так не буває, вибухова хвиля від снаряда чи ракети не залишає вікна, коли будівлі так близько знаходяться", — підсумував в.о. командира "Азова".

Варто зазначити, що про застосування термобаричної зброї на території колонії у Оленівці раніше розповідав генеральний прокурор України. За словами Андрія Костіна, світові експерти переконані у неспроможності версії РФ про те, що підрозділи ЗСУ з реактивної артилерії HIMARS обстріляли барак, у якому перебували українські військовополонені.

Також Фокус у своїй статті детально розбирався, хто винен у вбивстві українських військовополонених у Оленівці та як можуть бути замішані "вагнерівці" в організації теракту.