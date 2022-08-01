Російські війська застосували в Оленівці термобаричну зброю, — генпрокурор

За словами Андрія Костіна, міжнародні експерти, які задіяні у розслідуванні загибелі військовополонених у Оленівці, зробили попередній висновок про вбивство українців термобаричною зброєю.

Міжнародні експерти, які співпрацюють з Офісом генпрокуратури, переконані, що причиною вибуху в колонії з українськими військовополоненими стала термобарична зброя. В ефірі телемарафону про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, повідомляє NV.

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Костін розповів про те, що він отримує відомості про розслідування масового вбивства азовців через кожні три години, спільно з українською прокуратурою у цій справі беруть участь міжнародні експерти.

"Хочу повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що способом цього вбивства була термобарична зброя, — зазначив Костін. — Це попередні висновки кількох міжнародних експертів".

При цьому він переконаний у неспроможності версії про імовірний ракетний удар, який нібито завдав колонії. Такої версії подій дотримуються прокремлівські ЗМІ.

"Це точно не ракетний обстріл. У цьому експерти впевнені", — заявив генпрокурор.

Нагадаємо, що військові дослідники з ISW дійшли висновку, що ракети HIMARS не могли призвести до руйнувань в Оленівському СІЗО. Наслідки вибухів та пожежі не характерні для роботи високоточної РСЗВ HIMARS.

Відомо, що за тиждень до вибуху в Оленівці росіяни викопали багато могил. Є думка про те, що військовополонених могли вбити ще до вибуху, в якому згодом звинуватили Україну. Появу могил підтверджують супутникові знімки, опубліковані фундатором розслідувального проєкту Bellingcat Еліот Гіґґінс.