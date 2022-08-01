Готувались ховати: за тиждень до вибуху в Оленівці росіяни викопали багато могил (фото)

Дослідники припускають, що військовополонені могли бути вбиті до вибуху, який пізніше був використаний як звинувачення на адресу України.

Російські окупанти заздалегідь готувалися до теракту в Оленівці, де загинули українські військовополонені. За тиждень до вибуху біля в'язниці було викопано десятки могил для поховання. Про це повідомив у Twitter засновник розслідувального вебсайту Bellingcat Еліот Гіґґінс, опублікувавши супутникові знімки.

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Британський журналіст показав фото, на яких зафіксовано зрушення ґрунту на території СІЗО в Оленівці. Проаналізувавши зміни на знімках, Гіґґінс дійшов висновку, що могили були викопані не за два-три дні до трагедії, а за тиждень — із 18 по 21 липня.

Дослідник в області Open Source INTelligence (OSINT) Александр Олівер, спираючись на супутникові знімки Maxa, спочатку припустив, що могили північної стіни в'язниці могли бути викопані 27 липня та закопані 30 липня, наступного дня після вибуху. Проте пізніше, з огляду на публікацію Гіґґінса, він написав, що з'явився ще один доказ спланованого воєнного злочину росіян.

"Якщо це могили, то є ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований воєнний злочин росіян, який, імовірно, був підготовлений за кілька днів", — повідомив дослідник.

Щоб виключити якусь упередженість у цьому питанні, Олівер логічно міркує, що в таборах для військовополонених можуть викопувати могили, наявність яких зовсім не свідчить про підготовку вбивств ув'язнених. Але кількість виритих на супутникових знімках призводять до думки, що навряд чи це може бути збігом.

Також Олівер припустив, що росіяни могли страчувати військовополонених ще до вибуху, а пізніше, підірвавши СІЗО, використовувати це як звинувачення на адресу України.

"Я вважаю, що військовополонені могли бути вбиті до вибуху, який пізніше був використаний як прикриття, щоб звинуватити Україну. Поки що підтверджено, що потенційні могили в Оленівській в'язниці були створені більш ніж за тиждень до нападу", — пише він.

За його словами, слід отримати ще додаткові докази того, що полонені загинули під час вибуху, а не раніше, оскільки подібні вистави вже були. Як аргумент він наводить знімки, які вказують на те, що військовополонені в Оленівці були розміщені в окремій частині табору від того місця, де стався вибух.

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Нагадаємо, пані посол США в Україні Бріджіт Брінк назвала трагедію в Оленівці абсолютно неприпустимою. За її словами, США домагатиметься притягнення винних до відповідальності й продовжуватиме надавати Україні все необхідне для захисту від агресії Москви.